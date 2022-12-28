рф не должна быть членом СБ ООН: глава МИД Эстонии озвучил свою позицию по предложению Украины

Цитата

"Я считаю нелегитимным членство россии, государства-агрессора, в Совете Безопасности ООН. россия не должна быть членом СБ ООН!" – написал Рейнсалу в Twitter.

Ранее

Вицеканцлер министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер сообщил, что вопрос об исключении рф из членства в Совете Безопасности ООН пока не перспективен.

Дополнение

Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление о необходимости исключения россии из Совета Безопасности ООН и Организации Объединенных Наций в целом. Свой призыв в ведомстве аргументировали тем, что россия в течение 30 лет разжигает войны и дестабилизирует ситуацию в других странах, что не соответствует действующему Уставу ООН.