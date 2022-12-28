рф не повинна бути членом РБ ООН: глава МЗС Естонії озвучив свою позицію щодо пропозиції України

Цитата

"Я вважаю нелегітимним членство росії, держави-агресора, у Раді Безпеки ООН. росія не повинна бути членом РБ ООН!" - написав Рейнсалу у Twitter.

Раніше

Віцеканцлер міністерства закордонних справ Естонії Мярт Вольмер повідомив, що питання про виключення рф з членства в Раді Безпеки ООН наразі не є перспективним.

Доповнення

Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву про потребу виключення рф з Ради Безпеки ООН та Організації Об’єднаних Націй у цілому. Свій заклик у відомстві аргументували тим, що росія протягом 30 років розпалює війни та дестабілізує ситуацію в інших країнах, що не відповідає чинному Статуту ООН.