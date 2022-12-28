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рф не повинна бути членом РБ ООН: глава МЗС Естонії озвучив свою позицію щодо пропозиції України

рф не повинна бути членом РБ ООН: глава МЗС Естонії озвучив свою позицію щодо пропозиції України

Київ • УНН

 • 392476 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Естонської Республіки Урмас Рейнсалу заявив, що росія не повинна бути членом РБ ООН. Так він відреагував на ініціативу України та, ймовірно, на висловлювання представника МЗС Естонії, передає УНН.

Цитата

"Я вважаю нелегітимним членство росії, держави-агресора, у Раді Безпеки ООН. росія не повинна бути членом РБ ООН!" - написав Рейнсалу у Twitter.

Раніше

Віцеканцлер міністерства закордонних справ Естонії Мярт Вольмер повідомив, що питання про виключення рф з членства в Раді Безпеки ООН наразі не є перспективним.

Доповнення

Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву про потребу виключення рф з Ради Безпеки ООН та Організації Об’єднаних Націй у цілому. Свій заклик у відомстві аргументували тим, що росія протягом 30 років розпалює війни та дестабілізує ситуацію в інших країнах, що не відповідає чинному Статуту ООН.

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