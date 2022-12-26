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Виключити росію з Радбезу ООН: у МЗС назвали причини

Виключити росію з Радбезу ООН: у МЗС назвали причини

Київ • УНН

 • 350959 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву про потребу виключення рф з Ради Безпеки ООН та Організації Об’єднаних Націй у цілому. Свій заклик у відомстві аргументували тим, що росія протягом 30 років розпалює війни та дестабілізує ситуацію в інших країнах, що не відповідає чинному Статуту ООН, інформує УНН.

Деталі

У заяві йдеться про те, що росія зайняла крісло постійного члена Радбезу ООН в обхід визначених Статутом ООН процедур, а саме на підставі листа президента ррфср Бориса Єльцина на ім'я Генерального секретаря ООН від 24 грудня 1991 року. Цей лист належним чином мали розглянути Радбез та Генасамблея ООН відповідно до Статті 4 Статуту ООН, так як це зробили Чехія та Словаччина після того, як своє існування припинила "Чехословаччина".

"Чинний Статут ООН не містить слів "російська федерація". Їх немає, зокрема, в Статті 23 Статуту, де перелічені постійні члени Ради Безпеки ООН... Таким чином, російська федерація ніколи не проходила правомірної процедури набуття членства і займає місце срср в Раді Безпеки ООН незаконно. З юридичної та політичної точок зору може бути лише один висновок: росія - узурпатор місця радянського союзу в Радбезі ООН", - наголошують у заяві.

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Зовнішньополітичне відомство України заявляє, що це був "безпрецедентний випадок" в історії ООН, коли країна нав'язала своє членство в Організації одностороннім рішенням, а країни-члени ООН були позбавлені статутного права висловити свою позицію шляхом голосування в Генеральній Асамблеї щодо прагнення ррфср набути членства у спосіб, не передбачений Статутом.

Крім цього, МЗС вимагає виключити росію зі складу ООН через те, що вона не дотримується пункту 1 Статті 4, який зазначає, що членство в ООН відкрите для всіх миролюбних держав. Країна-агресор протягом 30 років незаконного перебування в ООН розпалювала війни та захоплювала території не лише України, а й інших країн.

"Географія злочинів російської федерації проти міжнародного миру та безпеки виходить далеко за межі України. Йдеться і про продовження політики срср з незаконної окупації Північних островів Японії, а також підживлення нестабільності на теренах колишнього срср – Абхазія та Південна Осетія, Придністров‘я, Нагірний Карабах, маніпуляції на тему нібито дискримінації російськомовних громадян в країнах Балтійсько-Чорноморського регіону, спроба державного перевороту в Чорногорії тощо.

Не слід забувати і про збройну агресію рф проти Чеченської Республіки Ічкерія, окупацію її територій та злочин геноциду чеченського народу, а також про підтримку злочинного режиму Башара Асада та численні злочини проти сирійського народу. російська федерація десятиліттями розпалює конфлікти в Африці, зокрема дестабілізує Буркіна-Фасо, Лівію, Малі та Центральноафриканську Республіку", - йдеться в повідомленні.

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На цих підставах МЗС України закликало держави-члени ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування рф в ООН, позбавити її статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з ООН у цілому. У відомстві наголосили, що росія має пройти той же міжнародно-правовий шлях набуття членства в Організації, що й інші країни.

"При цьому, повернення російської федерації до ООН у майбутньому може розглядатися лише за умови дотримання нею критеріїв членства ООН. Лише після виконання росією умов членства в Організації, що містяться в пункті 1 Статті 4 Статуту ООН, можна розглядати прийняття росії в члени через рішення Генеральної Асамблеї ООН за рекомендацією Ради Безпеки ООН, як це передбачено пунктом 2 Статті 4 Статуту ООН", - підсумували у відомстві.

Нагадаємо

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що цією заявою Україна зробила "важливий крок" та "розпочала битву" за позбавлення росії статусу постійного члена Радбезу ООН.

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