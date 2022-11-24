Одне крісло в Радбезі ООН досі окуповане — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що одне крісло в Раді Безпеки ООН досі окуповане, маючи на увазі місце країни-терориста росії, пише УНН.
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Глава держави розповів, що звернувся до представників Ради Безпеки ООН й вкотре підкреслив важливість української "Формули миру" та закликав надати нашій країні необхідні сучасні, ефективні системи ППО.
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"Щойно я звернувся до Радбезу ООН – і закликав реагувати. Реагувати на російський терор. Одне крісло в Радбезі досі окуповане, і щось звідти намагались сказати. Впевнений, російську брехню вже ніхто у світі чути не хоче. Реально це крісло пусте", — сказав Зеленський.
Крім того, Гарант зазначив, що 23 листопада вдалося повернути додому з полону ще 36 українців - 35 військовослужбовців і одного цивільного.
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Президент України Володимир Зеленський доручив послу в ООН звернутися із запитом щодо невідкладного скликання РБ ООН після російських ракетних обстрілів 23 листопада.
Масований ракетний обстріл по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.
По всій Україні застосовані аварійні відключення електроенергії.