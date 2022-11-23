Зеленський доручив послу звернутися із запитом щодо невідкладного скликання РБ ООН

Цитата

«Доручив Послу в ООН звернутися із запитом щодо невідкладного скликання РБ ООН після сьогоднішніх російських ракетних обстрілів. Убивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури – це тероризм, і Україна й далі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини», - написав Зеленський у Twitter.

Як повідомляють росЗМІ, з посиланням на постпредство рф засідання РБ ООН щодо України призначене на середу о 00.00 по мск (23:00 по Києву)

Повідомляється, що на засіданні РБ ООН щодо України очікується онлайн-участь Володимира Зеленського.

Доповнення

Сьогоднішній масований ракетний обстріл по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

По всій Україні застосовані аварійні відключення електроенергії.