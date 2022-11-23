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Масований обстріл рф призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних та більшості ТЕС і ГЕС - Міненерго

Масований обстріл рф призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних та більшості ТЕС і ГЕС - Міненерго

Київ • УНН

 • 540942 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сьогоднішній масований ракетний обстріл по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.

Цитата

«Сьогодні росія знову здійснила масований обстріл української енергетичної інфраструктури. Це цивільна інфраструктура, яка забезпечує електро- та теплопостачання для мільйонів українських жінок, дітей та пенсіонерів. Таким чином рф у день визнання Європарламентом її державою-спонсором тероризму довела беззаперечну правдивість цього визначення», - йдеться у повдіомленні.

Наголошується, що тільки терористи так вчиняють з народом, який не можуть перемогти, тому намагаються просто знищити.

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«Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі. Внаслідок цього було знеструмлено переважну більшість споживачів електроенергії по всій країні. Відбуваються аварійні відключення. Відсутність електроенергії може вплинути на наявність тепло- та водопостачання», - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що енергетики вже працюють і роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання.

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«Але, зважаючи на масштаби уражень, нам знадобиться час.Але росії не вдасться залякати українців. Українці не бояться холоду. Українці не бояться темряви. Українці не бояться терористів. Ми їх перемагаємо – спільними зусиллями, кожен на своєму робочому місці», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

По всій Україні застосовані аварійні відключення електроенергії.

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