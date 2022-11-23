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Масована атака рашистів: українські військові збили 51 із 70 ворожих крилатих ракет

Масована атака рашистів: українські військові збили 51 із 70 ворожих крилатих ракет

Київ • УНН

 • 526990 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сьогодні під час масованої ракетної атаки рф українськими військовими було збито 51 із 70 ворожих крилатих ракет та п’ять дронів-камікадзе, передає УНН із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Деталі

У Повітряних силах зазначили, що 23 листопада держава-терорист вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту. Пуски здійснено із 10 літаків-ракетоносців Ту-95мс з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря.

Цитата

«Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр». 51 ракету знищено силами та засобами протиповітряної оборони. Крім того, на півдні країни знищено п’ять ударних безпілотних літальних апаратів типу «Ланцет», - йдеться у повідомленні.

Додамо

У Повітряних Силах зазначили, що продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору держави, знищуючи ворожі повітряні цілі по всій території України, на всіх напрямках.

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