Після ударів рф по всій Україні застосовані аварійні відключення електроенергії – Шмигаль

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«Держава-терорист росія вчергове продемонструвала світові свою сутність. Ракетні удари по енергетичній інфраструктурі. По всій країні застосовані аварійні відключення електроенергії. Це вимушений крок, аби уникнути аварій та розбалансування системи. Ремонтні бригади вже почали відновлювати пошкоджену інфраструктуру», - повідомив Шмигаль.

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Окрім того, він повідомив, що в Уряді провели оперативну нараду з керівниками дипломатичних місій та установ України за кордоном за участі голів Міненерго та «Укренерго».

«Визначили пріоритетність для постачання в Україну енергетичного обладнання від партнерів, зокрема для ремонту пошкодженої інфраструктури та забезпечення «Пунктів незламності». Дав завдання Міненерго налагодити цілодобову тісну координацію з МЗС та митницею. Енергетичне обладнання має надходити в Україну швидко та безперебійно», - написав Шмигаль.

Раніше

23 листопада рф завдала удару по багатьох областях України. Кличко повідомив про влучання в об'єкт інфраструктури столиці.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов звернувся до Кремля й заявив, що обстріл ані на крок не наблизять бажання провести перемовини. З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони України.