Київ: Кличко повідомив про влучання в об'єкт інфраструктури столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в об'єкт інфраструктури столиці, пише УНН.
Цитата
"Влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Залишайтеся в укриттях! Повітряна тривога триває", - написав мер Києва у Телеграм.
Деталі
Раніше місцеві пабліки та ЗМІ повідомляли про чутні звуки вибухів у Києві.
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив у Телеграм, що "в області працює ППО".
Доповнення
По Україні триває повітряна тривога.