Київ: Кличко повідомив про влучання в об'єкт інфраструктури столиці

Цитата

"Влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Залишайтеся в укриттях! Повітряна тривога триває", - написав мер Києва у Телеграм.

Деталі

Раніше місцеві пабліки та ЗМІ повідомляли про чутні звуки вибухів у Києві.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив у Телеграм, що "в області працює ППО".

Доповнення

По Україні триває повітряна тривога.