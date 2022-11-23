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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 39291 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Київ: Кличко повідомив про влучання в об'єкт інфраструктури столиці

Київ: Кличко повідомив про влучання в об'єкт інфраструктури столиці

Київ • УНН

 • 493445 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в об'єкт інфраструктури столиці, пише УНН.

Цитата

"Влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Залишайтеся в укриттях! Повітряна тривога триває", - написав мер Києва у Телеграм.

Деталі

Раніше місцеві пабліки та ЗМІ повідомляли про чутні звуки вибухів у Києві.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив у Телеграм, що "в області працює ППО".

Доповнення

По Україні триває повітряна тривога.

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