Киев: Кличко сообщил о попадании в объект инфраструктуры столицы

Цитата

"Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается", - написал мэр Киева в Телеграм.

Детали

Ранее местные паблики и СМИ сообщали о слышимых звуках взрывов в Киеве.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил в Телеграм, что "в области работает ПВО".

Дополнение

По Украине продолжается воздушная тревога.