Киев: Кличко сообщил о попадании в объект инфраструктуры столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в объект инфраструктуры столицы, пишет УНН.
Цитата
"Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается", - написал мэр Киева в Телеграм.
Детали
Ранее местные паблики и СМИ сообщали о слышимых звуках взрывов в Киеве.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил в Телеграм, что "в области работает ПВО".
Дополнение
По Украине продолжается воздушная тревога.