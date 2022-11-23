Данілов до рф: перемовини тільки через приціл Сил оборони України

Цитата

"Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші "шахіди". Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини. Лише єдине бажання – нищити рашистську потвору. З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони України", - написав Данілов.

Доповнення

23 листопада рф завдала ураду по багатьом областям України. Кличко повідомив про влучання в об'єкт інфраструктури столиці.