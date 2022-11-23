Данілов до рф: перемовини тільки через приціл Сил оборони України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов звернувся до Кремля й заявив, що обстріл ані на крок не наблизять бажання провести перемовини. З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони України", передає УНН.
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"Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші "шахіди". Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини. Лише єдине бажання – нищити рашистську потвору. З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони України", - написав Данілов.
Доповнення
23 листопада рф завдала ураду по багатьом областям України. Кличко повідомив про влучання в об'єкт інфраструктури столиці.