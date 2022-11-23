Данилов к рф: переговоры только через прицел Сил обороны Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обратился в Кремль и заявил, что обстрелы ни на шаг не приблизят желание провести переговоры. Со страной-террористом – переговоры только через прицел Сил обороны Украины, передает УНН.
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"Диктируем по слогам. Ни ваши ракеты. Ни ваши "шахиды". Ни ваши обстрелы роддомов ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание о переговорах. Только единственное желание – уничтожать рашистское чудовище. Со страной-террористом – переговоры только через прицел Сил обороны Украины", – написал Данилов.
Дополнение
23 ноября рф нанесла удары по многим областям Украины. Кличко сообщил о попадании в объект инфраструктуры столицы.