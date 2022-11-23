Данилов к рф: переговоры только через прицел Сил обороны Украины

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"Диктируем по слогам. Ни ваши ракеты. Ни ваши "шахиды". Ни ваши обстрелы роддомов ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание о переговорах. Только единственное желание – уничтожать рашистское чудовище. Со страной-террористом – переговоры только через прицел Сил обороны Украины", – написал Данилов.

Дополнение

23 ноября рф нанесла удары по многим областям Украины. Кличко сообщил о попадании в объект инфраструктуры столицы.