Массированная атака рашистов: украинские военные сбили 51 из 70 вражеских крылатых ракет

Детали

В Воздушных силах отметили, что 23 ноября государство-террорист в очередной раз нанесло массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины из самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота. Пуски осуществлены из 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95мс из районов Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря.

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«Всего было выпущено около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр». 51 ракета уничтожена силами и средствами противовоздушной обороны. Кроме того, на юге страны уничтожены пять ударных беспилотных летательных аппаратов типа «Ланцет», - говорится в сообщении.

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В Воздушных Силах отметили, что продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства государства, уничтожая вражеские воздушные цели по всей территории Украины, по всем направлениям.

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