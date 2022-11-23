Массированный обстрел рф привел к временному обесточиванию всех атомных и большинства ТЭС и ГЭС - Минэнерго

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«Сегодня россия снова осуществила массированный обстрел украинской энергетической инфраструктуры. Это гражданская инфраструктура, обеспечивающая электро- и теплоснабжение для миллионов украинских женщин, детей и пенсионеров. Таким образом, рф в день признания Европарламентом ее государством-спонсором терроризма доказала безоговорочную правдивость этого определения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что только террористы так поступают с народом, который не могут победить, поэтому пытаются просто уничтожить.

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«Сегодняшний ракетный обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи. В результате было обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. Происходят аварийные отключения. Отсутствие электроэнергии может повлиять на наличие тепло- и водоснабжения», - говорится в сообщении.

Сообщается, что энергетики уже работают и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения.

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«Но, учитывая масштабы поражений, нам понадобится время. Но россии не удастся запугать украинцев. Украинцы не боятся холода. Украинцы не боятся тьмы. Украинцы не боятся террористов. Мы их побеждаем – совместными усилиями, каждый на своем рабочем месте», – говорится в сообщении.

Дополнение

По всей Украине применены аварийные отключения электроэнергии.