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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Київщина повністю знеструмлена, частково немає опалення та водопостачання

Київщина повністю знеструмлена, частково немає опалення та водопостачання

Київ • УНН

 • 528082 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Через російські обстріли Київська область повністю знеструмлена. Також частково немає опалення та водопостачання. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, передає УНН.

Цитата

«Київська область повністю знеструмлена. Також частково немає опалення та водопостачання», - повідомив Кулеба.
За його словами, у регіоні розгортаються «Пункти Незламності», де є тепло, зв’язок та альтернативне живлення.
«Важливо, щоб кожен знав адресу найближчого пункту – вся інформація є на сайтах районних рад та органів місцевого самоврядування! Також звертайтеся до міськрад, сільрад, старост чи представників поліції», - написав Кулеба.

Доповнення

Російські окупанти влучили у багатоповерхівку в Київській області. Почалась пожежа.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак на своїй сторінці у Telegram зауважив, що росія "підтверджує" її визнання державою-спонсором тероризму масованим ракетним ударом по Україні.

Українські Національні Новини

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