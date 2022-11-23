Київщина повністю знеструмлена, частково немає опалення та водопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Через російські обстріли Київська область повністю знеструмлена. Також частково немає опалення та водопостачання. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, передає УНН.
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«Київська область повністю знеструмлена. Також частково немає опалення та водопостачання», - повідомив Кулеба.
За його словами, у регіоні розгортаються «Пункти Незламності», де є тепло, зв’язок та альтернативне живлення.
«Важливо, щоб кожен знав адресу найближчого пункту – вся інформація є на сайтах районних рад та органів місцевого самоврядування! Також звертайтеся до міськрад, сільрад, старост чи представників поліції», - написав Кулеба.
Доповнення
Російські окупанти влучили у багатоповерхівку в Київській області. Почалась пожежа.
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