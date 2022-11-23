Київщина повністю знеструмлена, частково немає опалення та водопостачання

Цитата

«Київська область повністю знеструмлена. Також частково немає опалення та водопостачання», - повідомив Кулеба.

За його словами, у регіоні розгортаються «Пункти Незламності», де є тепло, зв’язок та альтернативне живлення.

«Важливо, щоб кожен знав адресу найближчого пункту – вся інформація є на сайтах районних рад та органів місцевого самоврядування! Також звертайтеся до міськрад, сільрад, старост чи представників поліції», - написав Кулеба.

Доповнення

Російські окупанти влучили у багатоповерхівку в Київській області. Почалась пожежа.



Голова Офісу президента Андрій Єрмак на своїй сторінці у Telegram зауважив, що росія "підтверджує" її визнання державою-спонсором тероризму масованим ракетним ударом по Україні.



