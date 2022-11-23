Киевщина полностью обесточена, частично нет отопления и водоснабжения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Из-за российских обстрелов Киевская область полностью обесточена. Также отчасти нет отопления и водоснабжения. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает УНН.
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«Киевская область полностью обесточена. Также частично нет отопления и водоснабжения», – сообщил Кулеба.
По его словам, в регионе разворачиваются «Пункты Несокрушимости», где есть тепло, связь и альтернативное питание.
«Важно, чтобы каждый знал адрес ближайшего пункта – вся информация есть на сайтах районных советов и органов местного самоуправления! Также обращайтесь в горсоветы, сельсоветы, старосты или представители полиции», - написал Кулеба.
Дополнение
Российские оккупанты попали в многоэтажку в Киевской области. Начался пожар.
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