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Киевщина полностью обесточена, частично нет отопления и водоснабжения

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Из-за российских обстрелов Киевская область полностью обесточена. Также отчасти нет отопления и водоснабжения. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает УНН.

Цитата

«Киевская область полностью обесточена. Также частично нет отопления и водоснабжения», – сообщил Кулеба.

По его словам, в регионе разворачиваются «Пункты Несокрушимости», где есть тепло, связь и альтернативное питание.

«Важно, чтобы каждый знал адрес ближайшего пункта – вся информация есть на сайтах районных советов и органов местного самоуправления! Также обращайтесь в горсоветы, сельсоветы, старосты или представители полиции», - написал Кулеба.

Дополнение

Российские оккупанты попали в многоэтажку в Киевской области. Начался пожар.

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