Росіяни на Київщині влучили у багатоповерхівку

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«Ракетний удар по Київщині. На території одного із районів області зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Почалась пожежа. Поліція працює на місці події, допомагає подолати наслідки ворожих обстрілів», - написав Нєбитов.

Він закликав всіх залишатись в укриттях.

«Загроза ракетних ударів триває», - наголоси він.

Доповнення

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв про роботу сил ППО у Київській області.