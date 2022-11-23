Росіяни на Київщині влучили у багатоповерхівку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Російські окупанти влучили у багатоповерхівку в Київській області. Почалась пожежа. Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає УНН.
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«Ракетний удар по Київщині. На території одного із районів області зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Почалась пожежа. Поліція працює на місці події, допомагає подолати наслідки ворожих обстрілів», - написав Нєбитов.
Він закликав всіх залишатись в укриттях.
«Загроза ракетних ударів триває», - наголоси він.
Доповнення
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв про роботу сил ППО у Київській області.