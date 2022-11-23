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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 82854 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Росіяни на Київщині влучили у багатоповерхівку

Росіяни на Київщині влучили у багатоповерхівку

Київ • УНН

 • 402081 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Російські окупанти влучили у багатоповерхівку в Київській області. Почалась пожежа. Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає УНН.

Цитата

«Ракетний удар по Київщині. На території одного із районів області зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Почалась пожежа. Поліція працює на місці події, допомагає подолати наслідки ворожих обстрілів», - написав Нєбитов.

Він закликав всіх залишатись в укриттях.

«Загроза ракетних ударів триває», - наголоси він.

Доповнення

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв про роботу сил ППО у Київській області.

Українські Національні Новини

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