Россияне на Киевщине попали в многоэтажку
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Российские оккупанты попали в многоэтажку в Киевской области. Начался пожар. Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов, передает УНН.
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«Ракетный удар по Киевщине. На территории одного из районов области зафиксировано попадание в многоэтажку. Начался пожар. Полиция работает на месте происшествия, помогает преодолеть последствия вражеских обстрелов», – написал Небитов.
Он призвал всех оставаться в укрытиях.
«Угроза ракетных ударов сохраняется», - подчеркнул он.
Дополнение
Председатель Киевской ОВ Алексей Кулеба сообщал о работе сил ПВО в Киевской области.