Россияне на Киевщине попали в многоэтажку

Цитата

«Ракетный удар по Киевщине. На территории одного из районов области зафиксировано попадание в многоэтажку. Начался пожар. Полиция работает на месте происшествия, помогает преодолеть последствия вражеских обстрелов», – написал Небитов.

Он призвал всех оставаться в укрытиях.

«Угроза ракетных ударов сохраняется», - подчеркнул он.

Дополнение

Председатель Киевской ОВ Алексей Кулеба сообщал о работе сил ПВО в Киевской области.