"Наївні невдахи": Єрмак відреагував на масований ракетний удар рф по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Голова Офісу президента Андрій Єрмак на своїй сторінці у Telegram зауважив, що росія "підтверджує" її визнання державою-спонсором тероризму масованим ракетним ударом по Україні, передає УНН.
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"Терористи одразу підтверджують, що вони терористи - запускають ракети. Наївні невдахи", - написав він.
Додамо
Сьогодні, 23 листопада, Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму.
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