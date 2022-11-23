"Наївні невдахи": Єрмак відреагував на масований ракетний удар рф по Україні

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"Терористи одразу підтверджують, що вони терористи - запускають ракети. Наївні невдахи", - написав він.

Додамо

Сьогодні, 23 листопада, Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму.

Нагадаємо

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про велику кількість ракет з півдня та сходу, що летять на територію України. У більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в об'єкт інфраструктури столиці.