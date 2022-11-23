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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 58168 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 74072 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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31 березня, 14:30 • 187741 перегляди

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"Наївні невдахи": Єрмак відреагував на масований ракетний удар рф по Україні

"Наївні невдахи": Єрмак відреагував на масований ракетний удар рф по Україні

Київ • УНН

 • 442996 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Голова Офісу президента Андрій Єрмак на своїй сторінці у Telegram зауважив, що росія "підтверджує" її визнання державою-спонсором тероризму масованим ракетним ударом по Україні, передає УНН

Цитата

"Терористи одразу підтверджують, що вони терористи - запускають ракети. Наївні невдахи", - написав він.

Додамо

Сьогодні, 23 листопада, Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму.

Нагадаємо

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про велику кількість ракет з півдня та сходу, що летять на територію України. У більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в об'єкт інфраструктури столиці.

Українські Національні Новини

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