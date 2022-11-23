Кім попередив про велику кількість ракет з півдня та сходу

Цитата

"Ракет багато. З півдня та зі сходу. Працює ППО”, – написав він у Телеграм.

Кім також додав про загрозу ракетного удару в Одесі. За його словами, "Одеса має 1-2 хв.".

Додамо

Повітряна тривога була оголошена по всій території України, крім тимчасово окупованого Криму.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба закликав не ігнорувати повітряну тривогу і попередив про загрозу ракетного обстрілу області.