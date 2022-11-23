Кім попередив про велику кількість ракет з півдня та сходу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про велику кількість ракет з півдня та сходу, що летять на територію України, пише УНН.
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"Ракет багато. З півдня та зі сходу. Працює ППО”, – написав він у Телеграм.
Кім також додав про загрозу ракетного удару в Одесі. За його словами, "Одеса має 1-2 хв.".
Додамо
Повітряна тривога була оголошена по всій території України, крім тимчасово окупованого Криму.
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба закликав не ігнорувати повітряну тривогу і попередив про загрозу ракетного обстрілу області.