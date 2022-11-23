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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Кім попередив про велику кількість ракет з півдня та сходу

Кім попередив про велику кількість ракет з півдня та сходу

Київ • УНН

 • 1430753 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про велику кількість ракет з півдня та сходу, що летять на територію України, пише УНН.

Цитата

"Ракет багато. З півдня та зі сходу. Працює ППО”, – написав він у Телеграм.

Кім також додав про загрозу ракетного удару в Одесі. За його словами, "Одеса має 1-2 хв.".

Додамо

Повітряна тривога була оголошена по всій території України, крім тимчасово окупованого Криму.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба закликав не ігнорувати повітряну тривогу і попередив про загрозу ракетного обстрілу області.

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