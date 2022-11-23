Ким предупредил о большом количестве ракет с юга и востока

Цитата

"Ракет много. С юга и с востока. Работает ПВО”, – написал он в Телеграм.

Ким также добавил об угрозе ракетного удара в Одессе. По его словам, "Одесса имеет 1-2 мин.".

Добавим

Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба призвал не игнорировать воздушную тревогу и предупредил об угрозе ракетных обстрелов области.