Ким предупредил о большом количестве ракет с юга и востока
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о большом количестве ракет с юга и востока, летящих на территорию Украины, пишет УНН.
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"Ракет много. С юга и с востока. Работает ПВО”, – написал он в Телеграм.
Ким также добавил об угрозе ракетного удара в Одессе. По его словам, "Одесса имеет 1-2 мин.".
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Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба призвал не игнорировать воздушную тревогу и предупредил об угрозе ракетных обстрелов области.