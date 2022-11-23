У більшості областей України оголошено повітряну тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У більшості областей України оголошено повітряну тривогу, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляє про активність ворожої авіації та пуски, пише УНН.
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Так, повітряна тривога наразі триває майже у всіх областях України, окрім західних та тимчасово окупованого Криму.
Віталій Кім у Telegram, який спочатку попередив про ракетну небезпеку на півдні через ворожі ту-95, повідомляв про "5 пусків", "з інших літаків у районі Маріуполя".
Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram також вказав на ракетну небезпеку.