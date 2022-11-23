В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает об активности вражеской авиации и пусках, пишет УНН.
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Так, воздушная тревога продолжается почти во всех областях Украины, кроме западных, и временно оккупированного Крыма.
Виталий Ким в Telegram, который сначала предупредил о ракетной опасности на юге из-за вражеских ту-95, сообщал о "5 пусках", "с других самолетов в районе Мариуполя".
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram также указал на ракетную опасность.