"Наивные неудачники": Ермак отреагировал на массированный ракетный удар рф по Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Глава Офиса президента Андрей Ермак на своей странице в Telegram отметил, что россия "подтверждает" ее признание государством-спонсором терроризма массированным ракетным ударом по Украине, передает УНН

Цитата

"Террористы сразу подтверждают, что они террористы – запускают ракеты. Наивные неудачники", - написал он.

Добавим

Сегодня, 23 ноября, Европейский парламент принял резолюцию о признании россии государством-спонсором терроризма.

Напомним

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Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в объект инфраструктуры столицы.

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