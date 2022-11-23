Зеленський в ООН: нам необхідні сучасні, ефективні системи ППО

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У своєму зверненні Зеленський наголосив на тому, що необхідна реакція усіх тих, хто підтримує Статут ООН. Необхідно забезпечити безпеку України, Європи та всіх народів, які страждають від наслідків цієї агресії.

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"Ми звільнили Херсон і після того, як Росія його покинула, вона почала методично руйнувати міста. Щодня ми бачимо наслідки. Сьогодні вночі ми побачили ракетний обстріл у районі Запоріжжя. На цей раз постраждала лікарня, пологове відділення, загинула дитина. Дитині було усього два дні, коли він був убитий російською ракетою. Багато людей загинули, багато - отримали поранення, житловий будинок постраждав від удару. Тому сьогодні лише один день, але прилетіло 70 ракет. Ось - російська формула терору", — сказав Президент.

Зеленський додав, що від обстрілу вже страждають й інші країни. Через обстріли без світла залишилася сусідня Молдова.

"Коли температура нижче нуля і мільйони людей не мають поставок тепла, електроенергії, продуктів — це очевидний злочин проти людяності", — додав Глава держави.

Президент України вкотре підкреслив на важливості української "Формули миру" та закликав надати сучасні системи ППО для захисту неба України.

"Будь-які російські формули більше нічого нам не надають. Саме тому я хотів би ще раз підкреслити, прийшов час підтримати українську мирну формулу. Ми не маємо лишати можливості для терору. Саме тому ми звертаємося до наших партнерів з проханням - захистити наше небо. Нам необхідні сучасні, ефективні системи ППО", — заявив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський доручив послу в ООН звернутися із запитом щодо невідкладного скликання РБ ООН після сьогоднішніх російських ракетних обстрілів.