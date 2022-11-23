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Зеленський в ООН: нам необхідні сучасні, ефективні системи ППО

Зеленський в ООН: нам необхідні сучасні, ефективні системи ППО

Київ • УНН

 • 620391 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Український президент Володимир Зеленський звернувся до членів-країн Ради Безпеки ООН та вкотре підкреслив важливість української "Формули миру" та закликав надати нашій країні необхідні сучасні, ефективні системи ППО, пише УНН.

Деталі

У своєму зверненні Зеленський наголосив на тому, що необхідна реакція усіх тих, хто підтримує Статут ООН. Необхідно забезпечити безпеку України, Європи та всіх народів, які страждають від наслідків цієї агресії.

Цитата

"Ми звільнили Херсон і після того, як Росія його покинула, вона почала методично руйнувати міста. Щодня ми бачимо наслідки. Сьогодні вночі ми побачили ракетний обстріл у районі Запоріжжя. На цей раз постраждала лікарня, пологове відділення, загинула дитина. Дитині було усього два дні, коли він був убитий російською ракетою. Багато людей загинули, багато - отримали поранення, житловий будинок постраждав від удару. Тому сьогодні лише один день, але прилетіло 70 ракет. Ось - російська формула терору", — сказав Президент.

Зеленський додав, що від обстрілу вже страждають й інші країни. Через обстріли без світла залишилася сусідня Молдова.

"Коли температура нижче нуля і мільйони людей не мають поставок тепла, електроенергії, продуктів — це очевидний злочин проти людяності", — додав Глава держави.

Президент України вкотре підкреслив на важливості української "Формули миру" та закликав надати сучасні системи ППО для захисту неба України.

"Будь-які російські формули більше нічого нам не надають. Саме тому я хотів би ще раз підкреслити, прийшов час підтримати українську мирну формулу. Ми не маємо лишати можливості для терору. Саме тому ми звертаємося до наших партнерів з проханням - захистити наше небо. Нам необхідні сучасні, ефективні системи ППО", — заявив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський доручив послу в ООН звернутися із запитом щодо невідкладного скликання РБ ООН після сьогоднішніх російських ракетних обстрілів.

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