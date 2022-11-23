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Зеленский в ООН: нам необходимы современные, эффективные системы ПВО

Зеленский в ООН: нам необходимы современные, эффективные системы ПВО

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Украинский президент Владимир Зеленский обратился к членам-странам Совета Безопасности ООН и в очередной раз подчеркнул важность украинской "Формулы мира" и призвал предоставить нашей стране необходимые современные, эффективные системы ПВО, пишет УНН.

Детали

В своем обращении Зеленский отметил, что необходима реакция всех тех, кто поддерживает Устав ООН. Необходимо обеспечить безопасность Украины, Европы и всех народов, страдающих последствиями этой агрессии.

Цитата

"Мы освободили Херсон и после того, как Россия его покинула, она начала методично разрушать города. Каждый день мы видим последствия. Сегодня ночью мы увидели ракетные обстрелы в районе Запорожья. На этот раз пострадала больница, родильное отделение, погиб ребенок. Ребенку было всего два дня, когда он был убит российской ракетой. Многие погибли, многие - получили ранения, жилой дом пострадал от удара. Поэтому сегодня только один день, но прилетело 70 ракет. Вот - российская формула террора", — сказал Президент.

Зеленский добавил, что от обстрелов уже страдают и другие страны. Из-за обстрелов без света осталась соседняя Молдова.

"Когда температура ниже нуля и миллионы людей не имеют поставок тепла, электроэнергии, продуктов — это очевидное преступление против человечности", — добавил Глава государства.

Президент Украины в очередной раз подчеркнул важность украинской "Формулы мира" и призвал предоставить современные системы ПВО для защиты неба Украины.

"Любые российские формулы больше ничего нам не предоставляют. Именно поэтому я хотел бы еще раз подчеркнуть, пришло время поддержать украинскую мирную формулу. Мы не должны оставлять возможности для террора. Именно поэтому мы обращаемся к нашим партнерам с просьбой – защитить наше небо. Нам необходимы современные, эффективные системы ПВО", — заявил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поручил послу в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве СБ ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов.

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