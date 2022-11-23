Відбувся черговий обмін полоненими: Україна повернула 35 військових і цивільного

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"Повернули додому 36 наших людей - одного цивільного і 35 військових. Серед звільнених - хлопці, які захищали Маріуполь, були на «Азовсталі», а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення", - написав Єрмак.

За його словами, загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного хлопця із ЗСУ. У звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога.

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Єрмак також наголосив, що Україні вдається повертати додому тих, хто провів у полоні 8 місяців війни.

"У місті Славутич є бігборд, на якому написано, що захисників ЧАЕС чекають вдома. Вони повертаються - і не тільки вони. Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Ми повернемо всіх", - написав глава ОП.