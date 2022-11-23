Состоялся очередной обмен пленными: Украина вернула 35 военных и гражданского

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"Вернули домой 36 наших людей - одного гражданского и 35 военных. Среди освобожденных - ребята, защищавшие Мариуполь, которые были на "Азовстали", а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения ", – написал Ермак.

По его словам, всего удалось освободить 22 нацгвардейцев, 8 пограничников, 4 бойца ВМС, одного парня из ВСУ. У освобожденного гражданского, к сожалению, была ампутированная нога.

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Ермак также подчеркнул, что Украине удается возвращать домой тех, кто провел в плену 8 месяцев войны.

"В городе Славутич есть бигборд, на котором написано, что защитников ЧАЭС ждут дома. Они возвращаются - и не только они. Спасибо за работу Координационному штабу по обращению с военнопленными. Мы вернем всех", - написал глава ОП.