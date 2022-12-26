МЗС оприлюднило історичну офіційну заяву про потребу виключення рф з РБ ООН

Цитата

"Росія — узурпатор місця Радянського Союзу в Радбезі ООН. Сьогодні ми зробили важливий крок. Україна ініціювала процес, спрямований на виключення Росії з Ради Безпеки ООН і Організації загалом. Ми заявили на офіційному рівні свою детальну та аргументовану позицію, чому перебування Росії в Радбезі ООН та в організації загалом — нелегітимне. Ми надали детальні докази того, як 31 рік тому російська делегація, по суті, просто окупувала крісло СРСР в РБ ООН — держави, яка на той момент припинила своє існування — без жодних статутних підстав на це. Зґвалтування Статуту відбулося на основі... простої зміни табличок «СРСР» на «Російська Федерація». Це грубе порушення пункту 2 Статті 4 Статуту ООН, який чітко визначає єдину легітимну процедуру набуття членства в Організації", - зазначив з цього приводу голова МЗС України Дмитро Кулеба у Facebook.

Деталі

Зі слів голови української дипломатії, "понад три десятиліття на цей ганебний факт просто закривали очі".

"Але Україна не буде мовчати. Сьогодні ми розпочали боротьбу за позбавлення Росії статусу постійного члена Радбезу ООН. Ця боротьба не буде простою. Їй протидіятимуть, і не лише Росія. Але ми не будемо миритися з брехнею та фальсифікацією. Завдання бувають складними, але немає нічого неможливого", - наголосив Кулеба.

"Заключний фрагмент без перебільшення історичного документу, який МЗС сьогодні оприлюднило: "Україна закликає держави-члени ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування Російської Федерації в ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з ООН у цілому. Керуючись принципом рівноправності членів ООН, Російська Федерація має пройти той же міжнародно-правовий шлях набуття членства в Організації, що й інші країни.

...

Україна ініціює комплексний процес, спрямований на досягнення цілей цієї заяви, та у цьому контексті готова до взаємодії з іншими країнами для спільного захисту Статуту ООН і міжнародного права від руйнівного впливу Російської Федерації", - зауважив голова МЗС.

"Повний текст заяви — на сайті МЗС. Кожен Посол України тепер працюватиме над виконанням поставленої задачі", - наголосив Кулеба.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Україна готується до офіційних кроків, щоб довести незаконне перебування росії у Раді Безпеки ООН.