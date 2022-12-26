МИД обнародовал историческое официальное заявление о необходимости исключения рф из СБ ООН

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"Россия — узурпатор места Советского Союза в Совбезе ООН. Сегодня мы сделали важный шаг. Украина инициировала процесс, направленный на исключение России из Совета Безопасности ООН и Организации в целом. Мы заявили на официальном уровне свою подробную и аргументированную позицию, почему пребывание России в Совбезе ООН и в организации в целом — нелегитимно. Мы предоставили подробные доказательства того, как 31 год назад российская делегация, по сути, просто оккупировала кресло СССР в СБ ООН — государства, которое на тот момент прекратила свое существование — без уставных оснований на это. Изнасилование Устава произошло на основе... простого изменения табличек «СССР» на «Российская Федерация». Это грубое нарушение пункта 2 Статьи 4 Устава ООН, который четко определяет единую легитимную процедуру членства в Организации", - отметил по этому поводу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.

Детали

По словам главы украинской дипломатии, "свыше трех десятилетий на этот позорный факт просто закрывали глаза".

"Но Украина не будет молчать. Сегодня мы начали борьбу за лишение России статуса постоянного члена Совбеза ООН. Эта борьба не будет простой. Ей будут противодействовать, и не только Россия. Но мы не будем мириться с ложью и фальсификацией. Задачи бывают сложными, но нет ничего невозможного", - подчеркнул Кулеба.

"Заключительный фрагмент без преувеличения исторического документа, который МИД сегодня обнародовал: "Украина призывает государства-члены ООН восстановить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из ООН в целом. Руководствуясь принципом равноправия членов ООН, Российская Федерация должна пройти тот же международно-правовой путь обретения членства в Организации, что и другие страны.

...

Украина инициирует комплексный процесс, направленный на достижение целей этого заявления и в этом контексте готова к взаимодействию с другими странами для совместной защиты Устава ООН и международного права от разрушительного влияния Российской Федерации", - отметил глава МИД.

"Полный текст заявления — на сайте МИД. Каждый Посол Украины будет теперь работать над выполнением поставленной задачи", - подчеркнул Кулеба.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Украина готовится к официальным шагам, чтобы доказать незаконное пребывание россии в Совете Безопасности ООН.