Україна готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування рф у РБ ООН - Кулеба

Цитата

"росія посідає місце постійного члена Ради Безпеки ООН без належних юридичних підстав для цього, і в результаті, відверто скажемо, шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому. Україна наразі готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування рф у Раді Безпеки ООН і запустять політичний процес, що має привести до позбавлення цього місця", - сказав він.

Деталі

Кулеба додав, що цей процес не буде простим, однак настав час для "розмови про узурпацію рф місця в РБ ООН".

Він також наголосив на тому, що у цьому питанні Україна стоятиме на законах міжнародного права, а не інтригах та махінаціях на догоду рф.

Доповнення

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявляв, що росія має бути відсторонена від членства у Раді Безпеки ООН.