Україна готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування рф у РБ ООН - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Україна готується до офіційних кроків, щоб довести незаконне перебування росії у Раді Безпеки ООН, заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, додавши, що це має запустити політичний процес щодо позбавлення рф цього місця, передає кореспондент УНН.
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"росія посідає місце постійного члена Ради Безпеки ООН без належних юридичних підстав для цього, і в результаті, відверто скажемо, шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому. Україна наразі готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування рф у Раді Безпеки ООН і запустять політичний процес, що має привести до позбавлення цього місця", - сказав він.
Деталі
Кулеба додав, що цей процес не буде простим, однак настав час для "розмови про узурпацію рф місця в РБ ООН".
Він також наголосив на тому, що у цьому питанні Україна стоятиме на законах міжнародного права, а не інтригах та махінаціях на догоду рф.
Доповнення
Президент Європейської ради Шарль Мішель заявляв, що росія має бути відсторонена від членства у Раді Безпеки ООН.