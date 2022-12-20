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Україна готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування рф у РБ ООН - Кулеба

Україна готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування рф у РБ ООН - Кулеба

Київ • УНН

 • 430589 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Україна готується до офіційних кроків, щоб довести незаконне перебування росії у Раді Безпеки ООН, заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, додавши, що це має запустити політичний процес щодо позбавлення рф цього місця, передає кореспондент УНН.

Цитата

"росія посідає місце постійного члена Ради Безпеки ООН без належних юридичних підстав для цього, і в результаті, відверто скажемо, шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому. Україна наразі готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування рф у Раді Безпеки ООН і запустять політичний процес, що має привести до позбавлення цього місця", - сказав він.

Деталі

Кулеба додав, що цей процес не буде простим, однак настав час для "розмови про узурпацію рф місця в РБ ООН".

Він також наголосив на тому, що у цьому питанні Україна стоятиме на законах міжнародного права, а не інтригах та махінаціях на догоду рф.

Доповнення

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявляв, що росія має бути відсторонена від членства у Раді Безпеки ООН.

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