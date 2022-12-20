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Украина готовится к официальным шагам, которые докажут незаконное пребывание рф в СБ ООН - Кулеба

Украина готовится к официальным шагам, которые докажут незаконное пребывание рф в СБ ООН - Кулеба

Киев • УНН

 • 430588 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украина готовится к официальным шагам, чтобы доказать незаконное пребывание россии в Совете Безопасности ООН, заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, добавив, что это должно запустить политический процесс по лишению россии этого места, передает корреспондент УНН.

Цитата

"россия занимает место постоянного члена Совета Безопасности ООН без надлежащих юридических оснований для этого, и в результате, откровенно скажем, мошеннической схемы, которая состоялась 31 год назад. Украина сейчас готовится к официальным шагам, которые докажут незаконное пребывание россии в Совете Безопасности ООН и запустят политический процесс, что должно привести к лишению этого места", - сказал он.

Детали

Кулеба добавил, что этот процесс не будет простым, однако пришло время для "разговора об узурпации россии места в СБ ООН".

Он также отметил, что в этом вопросе Украина будет стоять на законах международного права, а не интригах и махинациях в угоду россии.

Дополнение

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявлял, что россия должна быть отстранена от членства в Совете Безопасности ООН.

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