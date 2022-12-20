Украина готовится к официальным шагам, которые докажут незаконное пребывание рф в СБ ООН - Кулеба

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"россия занимает место постоянного члена Совета Безопасности ООН без надлежащих юридических оснований для этого, и в результате, откровенно скажем, мошеннической схемы, которая состоялась 31 год назад. Украина сейчас готовится к официальным шагам, которые докажут незаконное пребывание россии в Совете Безопасности ООН и запустят политический процесс, что должно привести к лишению этого места", - сказал он.

Детали

Кулеба добавил, что этот процесс не будет простым, однако пришло время для "разговора об узурпации россии места в СБ ООН".

Он также отметил, что в этом вопросе Украина будет стоять на законах международного права, а не интригах и махинациях в угоду россии.

Дополнение

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявлял, что россия должна быть отстранена от членства в Совете Безопасности ООН.