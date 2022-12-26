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Исключить россию из Совбеза ООН: в МИД назвали причины

Исключить россию из Совбеза ООН: в МИД назвали причины

Киев • УНН

 • 350955 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление о необходимости исключения России из Совета Безопасности ООН и Организации Объединенных Наций в целом. Свой призыв в ведомстве аргументировали тем, что Россия в течение 30 лет разжигает войны и дестабилизирует ситуацию в других странах, что не соответствует действующему Уставу ООН, сообщает УНН.

Детали

В заявлении говорится о том, что россия заняла кресло постоянного члена Совбеза ООН в обход определенных Уставом ООН процедур, а именно на основании письма президента ррфср Бориса Ельцина на имя Генерального секретаря ООН от 24 декабря 1991 года. Это письмо должным образом должны были рассмотреть Совбез и Генассамблея ООН в соответствии со статьей 4 Устава ООН, так как это сделали Чехия и Словакия после того, как свое существование прекратила "Чехословакия".

"Действующий Устав ООН не содержит слов "русская федерация". Их нет, в частности, в статье 23 Устава, где перечислены постоянные члены Совета Безопасности ООН... Таким образом, российская федерация никогда не проходила правомерной процедуры обретения членства и занимает место ссср в Совете Безопасности ООН незаконно. С юридической и политической точек зрения может быть только один вывод: россия - узурпатор места советского союза в Совбезе ООН", - отмечают в заявлении.

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Внешнеполитическое ведомство Украины заявляет, что это был "беспрецедентный случай" в истории ООН, когда страна навязала свое членство в Организации односторонним решением, а страны-члены ООН были лишены уставного права выразить свою позицию путем голосования в Генеральной Ассамблеи относительно стремления ррфср обрести членство способом, не предусмотренным Уставом.

Кроме этого, МИД требует исключить россию из состава ООН из-за того, что она не придерживается пункта 1 статьи 4, отмечающей, что членство в ООН открыто для всех миролюбивых государств. Страна-агрессор в течение 30 лет незаконного пребывания в ООН разжигала войны и захватывала территории не только Украины, но и других стран.

"География преступлений российской федерации против международного мира и безопасности выходит далеко за пределы Украины. Речь идет и о продолжении политики ссср по незаконной оккупации Северных островов Японии, а также подкормке нестабильности на территории бывшего ссср – Абхазия и Южная Осетия, Приднестровья, Нагорный Карабах, манипуляции на тему якобы дискриминации русскоязычных граждан в странах Балтийско-Черноморского региона, попытка государственного переворота в Черногории и т.п." - сообщает МИД.

Не следует забывать и о вооруженной агрессии рф против Чеченской Республики Ичкерия, оккупации ее территорий и преступлении геноцида чеченского народа, а также о поддержке преступного режима Башара Асада и многочисленных преступлениях против сирийского народа. российская федерация десятилетиями разжигает конфликты в Африке, в частности, дестабилизирует Буркина-Фасо, Ливию, Мали и Центральноафриканскую Республику", - говорится в сообщении.

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На этих основаниях МИД Украины призвал государства-члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания россии в ООН, лишить ее статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить его из ООН в целом. В ведомстве подчеркнули, что россия должна пройти тот же международно-правовой путь обретения членства в Организации, что и другие страны.

"При этом возвращение российской федерации в ООН в будущем может рассматриваться только при условии соблюдения ею критериев членства ООН. Лишь после выполнения россией условий членства в Организации, содержащихся в пункте 1 статьи 4 Устава ООН, можно рассматривать принятие россии в члены по решению Генеральной Ассамблеи ООН по рекомендации Совета Безопасности ООН, как это предусмотрено пунктом 2 Статьи 4 Устава ООН", - подытожили в ведомстве.

Напомним

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что этим заявлением Украина сделала "важный шаг" и "начала битву" за лишение России статуса постоянного члена Совбеза ООН.

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