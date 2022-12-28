Пропозиція України виключити росію з Радбезу ООН не має великої міжнародної підтримки - МЗС Естонії

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"Естонія один з лідерів і найбільш активних прихильників України за темами, які саме стосуються ізолювання росії в різних організаціях, відсунення росії від прийняття рішень у світі, притягнення її до відповідальності за злочини. Цей напрямок дуже добрий і правильний. Розмови про ООН потрапляють у ту ж категорію. Питання про її виключення із цього органу на даний момент не є перспективним", - сказав віце-канцлер МЗС Естонії.



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За його словами, дуже великої міжнародної підтримки Україна з цього питання, на жаль, не має.

У зв'язку з цим, за оцінкою дипломата, наразі треба зосередиться на тих аспектах міжнародного життя, в яких росію справді можна потіснити та ізолювати.

"Це не виглядає дуже реалізованим рішенням і чимось, на що зараз варто витрачати дуже багато часу. Якщо справді дійде до того, що це поставлять на голосування в Раді Безпеки, то росія, очевидно, заблокує це. росії швидше слід перешкоджати там, де це насправді можна здійснити, де цьому є певна підтримка, де ми зможемо відсунути її від процесів прийняття рішень у світі", - сказав Вольмер.

Доповнення

Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву про потребу виключення рф з Ради Безпеки ООН та Організації Об’єднаних Націй у цілому. Свій заклик у відомстві аргументували тим, що росія протягом 30 років розпалює війни та дестабілізує ситуацію в інших країнах, що не відповідає чинному Статуту ООН.