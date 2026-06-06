Вспышка Эболы в Африке может превысить масштаб эпидемии 2014 года - ВОЗ
Киев • УНН
В Восточной Африке подтвержден 471 случай Эболы и 82 смерти. Большинство заболевших в Конго, а в соседней Уганде зафиксировано 19 летальных случаев.
В результате масштабной вспышки в Восточной Африке число подтвержденных случаев заболевания Эболой растет и скоро может достичь отметки в 500. Это может стать масштабнее эпидемии 2014 года, сообщает УНН со ссылкой на Swedenherald.
Детали
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на сегодняшний день на востоке Африки подтвержден в общей сложности 471 случай инфицирования. В результате болезни уже скончались 82 человека.
Подавляющее большинство случаев заболевания зафиксировано в Конго-Киншасе. В то же время в соседней Уганде подтверждено 19 смертей.
Напомним
Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго продолжает опережать усилия медиков по ее сдерживанию, несмотря на улучшение тестирования и диагностики.