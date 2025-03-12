Палата представників США ухвалила законопроєкт для запобігання призупиненню роботи уряду

$41.170.09
45.030.03
uken
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33303 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 53903 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 57173 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 62109 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 73834 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 59651 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 58075 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 124356 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82580 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 230141 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
62%
Популярнi новини

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 23333 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 22132 перегляди

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 12022 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 12780 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 23022 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 92778 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 124369 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 230151 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 406440 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 398368 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 12847 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 22201 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 23400 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 25819 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76200 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Палата представників США ухвалила законопроєкт для запобігання призупиненню роботи уряду

Київ • УНН

 • 9654 перегляди

Республіканці ухвалили законопроєкт, щоб запобігти зупиненню роботи уряду та профінансувати федеральні агенції до вересня. Для остаточного ухвалення потрібна двопартійна підтримка Сенату.

Палата представників США ухвалила законопроєкт для запобігання призупиненню роботи уряду

Республіканська партія у Палаті представників ухвалила законопроєкт, покликаний запобігти зупиненню роботи уряду. Про це інформує УНН із посиланням на інформагенцію Reuters  і видання Assotiated Press (АР).

Деталі

У вівторок, 11 березня Палата представників ухвалила законопроєкт, покликаний запобігти частковому закриття уряду і фінансувати федеральні агенції до вересня, що надало законопроекту вирішального імпульсу, оскільки тепер він передається до Сенату, де для його ухвалення буде потрібна двопартійна підтримка.

Республіканцям потрібна була переважна підтримка своїх членів, щоб вжити міру фінансування, і вони отримали її під час голосування у Палаті представників 217-213

- пише Assotiated Press.

Зазначається, що у Сенаті їм знадобиться підтримка принаймні восьми демократів, щоб законопроєкт потрапив на стіл президента Дональда Трампа.

Це одне із найбільших законодавчих випробувань другого терміну президента-республіканця, що спонукало віце-президента Дж. Д. Венса відвідати Капітолійський пагорб у вівторок вранці, щоб отримати підтримку

- йдеться у дописі.

Законодавці заявили, що законопроєкт скоротить необоронні витрати на 13 мільярдів доларів порівняно з рівнями бюджетного року 2024 року і збільшить оборонні витрати на 6 мільярдів доларів, що досить незначними змінами для обох категорій порівняно із загальним верхнім показником майже 1,7 трильйона доларів дискреційних витрат.

За інформацією видання, законопроєкт не охоплює значну частину державних витрат, включаючи соціальне забезпечення та Medicare. Фінансування цих двох програм не переглядається Конгресом регулярно.

Демократи найбільше занепокоєні дискрецією, яку законопроект дає адміністрації Трампа щодо прийняття рішень про витрати. Вони вже стривожені спробами адміністрації провести великі скорочення через Департамент ефективності уряду або DOGE, яким керує мільярдер-радник Трампа Ілон Маск. 

Нагадаємо 

Президент США Дональд Трамп заявив про можливе припинення роботи уряду через дії Демократичної партії. Конгрес планує проголосувати за резолюцію про тимчасове фінансування, щоб запобігти "шатдауну".

Уряди США та України мають обговорити остаточне підписання ресурсної угоди11.03.25, 20:29 • 19465 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Ассошіейтед Прес
J. Д. Венс
Демократична партія (США)
Сенат Сполучених Штатів Америки
Республіканська партія (США)
Reuters
Дональд Трамп
Ілон Маск
Сполучені Штати
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,606.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,102.02
Ethereum
$1,646.46