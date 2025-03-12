Палата представників США ухвалила законопроєкт для запобігання призупиненню роботи уряду

Республіканська партія у Палаті представників ухвалила законопроєкт, покликаний запобігти зупиненню роботи уряду. Про це інформує УНН із посиланням на інформагенцію Reuters і видання Assotiated Press (АР).

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У вівторок, 11 березня Палата представників ухвалила законопроєкт, покликаний запобігти частковому закриття уряду і фінансувати федеральні агенції до вересня, що надало законопроекту вирішального імпульсу, оскільки тепер він передається до Сенату, де для його ухвалення буде потрібна двопартійна підтримка.

Республіканцям потрібна була переважна підтримка своїх членів, щоб вжити міру фінансування, і вони отримали її під час голосування у Палаті представників 217-213 - пише Assotiated Press.

Зазначається, що у Сенаті їм знадобиться підтримка принаймні восьми демократів, щоб законопроєкт потрапив на стіл президента Дональда Трампа.

Це одне із найбільших законодавчих випробувань другого терміну президента-республіканця, що спонукало віце-президента Дж. Д. Венса відвідати Капітолійський пагорб у вівторок вранці, щоб отримати підтримку - йдеться у дописі.

Законодавці заявили, що законопроєкт скоротить необоронні витрати на 13 мільярдів доларів порівняно з рівнями бюджетного року 2024 року і збільшить оборонні витрати на 6 мільярдів доларів, що досить незначними змінами для обох категорій порівняно із загальним верхнім показником майже 1,7 трильйона доларів дискреційних витрат.

За інформацією видання, законопроєкт не охоплює значну частину державних витрат, включаючи соціальне забезпечення та Medicare. Фінансування цих двох програм не переглядається Конгресом регулярно.

Демократи найбільше занепокоєні дискрецією, яку законопроект дає адміністрації Трампа щодо прийняття рішень про витрати. Вони вже стривожені спробами адміністрації провести великі скорочення через Департамент ефективності уряду або DOGE, яким керує мільярдер-радник Трампа Ілон Маск.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про можливе припинення роботи уряду через дії Демократичної партії. Конгрес планує проголосувати за резолюцію про тимчасове фінансування, щоб запобігти "шатдауну".

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