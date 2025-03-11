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Уряди США та України мають обговорити остаточне підписання ресурсної угоди

Київ • УНН

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Уряди США та України обговорять остаточне підписання угоди про надра, яка передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України. США очікують отримати близько 20 млрд доларів від угоди про рідкоземельні копалини.

Уряди США та України мають обговорити остаточне підписання ресурсної угоди

Уряд України та США мають обговорити остаточне підписання так званої угоди про надра. Про це заявив Держсекретар США Марко Рубіо за результатами зустрічі делегацій України та США у Джидді, передає УНН.

Наші уряди мають обговорити остаточне підписання, це станеться. Це не було темою нашого сьогоднішнього обговорення. Президент забере відповідних людей, щоб вони підписали цю угоду 

- сказав Рубіо.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп домовилися якнайшвидше укласти так звану ресурсну угоду.

Що відомо про угоду

26 лютого Кабінет Міністрів України схвалив підписання угоди про зі Сполученими Штатами щодо надр.

Проте уряд не опублікував текст угоди. Її розповсюдили ЗМІ.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 28 лютого повідомив, що цю угода є угодою про майбутню угоду про створення Інвестиційного фонду для розвитку і відбудови України.

"Відповідно в цій угоді описана рамка утворення або підписання наступної угоди. Всі наступні кроки після підписання – це створення відповідної делегації, яка буде затверджуватись рішенням уряду, як і вимагає Закон України про міжнародні договори. Делегація отримає відповідні директиви і далі буде відбуватись робота міжурядова між урядом України і урядом США щодо напрацювання проєкту ось цієї, власне, угоди про створення Інвестиційного фонду розвитку відбудови України. Всі наступні кроки прописані чітко Законом України "Про міжнародні договори України"", - розповів Шмигаль.

Прем'єр заявляв, що договір про створення Інвестиційного фонду буде носити характер міжнародної угоди. У зв'язку з цим він буде затверджуватися урядом і також ратифікуватись парламентом, і там буде описана повністю вся конкретика, як буде працювати цей фонд.

Угода України та США щодо корисних копалин передбачатиме створення фонду відновлення України, де 50% буде внесок України.

27 лютого Директор Національної економічної ради при Білому домі Кевін Хассетт заявив, що США сподіваються отримати близько 20 млрд доларів від угоди із Україною про рідкоземельні корисні копалини.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
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