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Правительства США и Украины должны обсудить окончательное подписание ресурсного соглашения

Киев • УНН

 • 19458 просмотра

Правительства США и Украины обсудят окончательное подписание соглашения о недрах, которое предполагает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины. США ожидают получить около 20 миллиардов долларов от соглашения о редкоземельных полезных ископаемых.

Правительства США и Украины должны обсудить окончательное подписание ресурсного соглашения

Правительство Украины и США должны обсудить окончательное подписание так называемого соглашения о недрах. Об этом заявил Государственный секретарь США Марко Рубио по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде, передает УНН.

Наши правительства должны обсудить окончательное подписание, это произойдет. Это не было темой нашего сегодняшнего обсуждения. Президент соберет соответствующих людей, чтобы они подписали это соглашение 

- сказал Рубио.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорились как можно скорее заключить так называемое ресурсное соглашение.

Что известно о соглашении

26 февраля Кабинет Министров Украины одобрил подписание соглашения со Соединенными Штатами по недрам.

Однако правительство не опубликовало текст соглашения. Его распространили СМИ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 28 февраля сообщил, что это соглашение является соглашением о будущем соглашении о создании Инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины.

"Соответственно в этом соглашении описана рамка формирования или подписания следующего соглашения. Все последующие шаги после подписания – это создание соответствующей делегации, которая будет утверждаться решением правительства, как и требует Закон Украины о международных договорах. Делегация получит соответствующие директивы и далее будет происходить межправительственная работа между правительством Украины и правительством США по разработке проекта вот этого, собственно, соглашения о создании Инвестиционного фонда развития восстановления Украины. Все последующие шаги прописаны четко Законом Украины "О международных договорах Украины", - рассказал Шмыгаль.

Премьер заявлял, что договор о создании Инвестиционного фонда будет носить характер международного соглашения. В связи с этим он будет утверждаться правительством и также ратифицироваться парламентом, и там будет описана полностью вся конкретика, как будет работать этот фонд.

Соглашение Украины и США по полезным ископаемым будет предусматривать создание фонда восстановления Украины, где 50% будет вклад Украины.

27 февраля Директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт заявил, что США надеются получить около 20 миллиардов долларов от соглашения с Украиной о редкоземельных полезных ископаемых.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
Марко Рубио
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