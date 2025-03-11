Правительства США и Украины должны обсудить окончательное подписание ресурсного соглашения
Киев • УНН
Правительства США и Украины обсудят окончательное подписание соглашения о недрах, которое предполагает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины. США ожидают получить около 20 миллиардов долларов от соглашения о редкоземельных полезных ископаемых.
Правительство Украины и США должны обсудить окончательное подписание так называемого соглашения о недрах. Об этом заявил Государственный секретарь США Марко Рубио по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде, передает УНН.
Наши правительства должны обсудить окончательное подписание, это произойдет. Это не было темой нашего сегодняшнего обсуждения. Президент соберет соответствующих людей, чтобы они подписали это соглашение
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорились как можно скорее заключить так называемое ресурсное соглашение.
Что известно о соглашении
26 февраля Кабинет Министров Украины одобрил подписание соглашения со Соединенными Штатами по недрам.
Однако правительство не опубликовало текст соглашения. Его распространили СМИ.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 28 февраля сообщил, что это соглашение является соглашением о будущем соглашении о создании Инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины.
"Соответственно в этом соглашении описана рамка формирования или подписания следующего соглашения. Все последующие шаги после подписания – это создание соответствующей делегации, которая будет утверждаться решением правительства, как и требует Закон Украины о международных договорах. Делегация получит соответствующие директивы и далее будет происходить межправительственная работа между правительством Украины и правительством США по разработке проекта вот этого, собственно, соглашения о создании Инвестиционного фонда развития восстановления Украины. Все последующие шаги прописаны четко Законом Украины "О международных договорах Украины", - рассказал Шмыгаль.
Премьер заявлял, что договор о создании Инвестиционного фонда будет носить характер международного соглашения. В связи с этим он будет утверждаться правительством и также ратифицироваться парламентом, и там будет описана полностью вся конкретика, как будет работать этот фонд.
Соглашение Украины и США по полезным ископаемым будет предусматривать создание фонда восстановления Украины, где 50% будет вклад Украины.
27 февраля Директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт заявил, что США надеются получить около 20 миллиардов долларов от соглашения с Украиной о редкоземельных полезных ископаемых.