Дівчина, яка пережила напад ХАМАС, представлятиме Ізраїль на пісенному конкурсі "Євробачення"
Київ • УНН
24-річна Юваль Рафаель представлятиме Ізраїль на Євробаченні-2025 у Швейцарії. Дівчина пережила теракт ХАМАСу 7 жовтня, переховуючись 8 годин під тілами загиблих на фестивалі Nova.
Співачка підкорила журі та публіку своїм голосом і несамовитою історією виживання.
Передає УНН із посиланням на Еurovision.tv та The Times of Israel.
Деталі
Юваль Рафаель, який вижила під час атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року, переховуючись серед трупів протягом 8 годин, представлятиме Ізраїль на Євробаченні.
24-річна Рафаель перемогла у реаліті-шоу "HaKokhav HaBa", отримавши найбільшу кількість голосів від суддів і глядачів, і візьме участь у пісенному конкурсі, який відбудеться в Базелі, Швейцарія, у травні 2025 року.
Її пісня буде обрана наступного місяця комісією, скликаною громадським мовником Kan.
Співачка зачарувала журі та глядачів своїм голосом та несамовитою історією виживання.
Юваль Рафаель була з друзями на фестивалі Nova, коли його атакували терористи ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Молода жінка вижила, сховавшись під тілами жертв. Вона 8 годин переховувалася серед мертвих тіл на узбіччі дороги. Юваль досі має осколки в тілі.
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Рафаель повідомила, що хоче виступати в Європі і "розповісти історію моєї країни, про те, що я пережив, про те, що пережили інші".
Нагадаємо
7 жовтня 2023 року група бойовиків ХАМАС напала на територію, що межує з сектором Гази. Тоді було вбито 1200 людей, ще близько 250 стали заручниками.
Молдова не братиме участь у Євробаченні-202522.01.25, 15:12 • 29962 перегляди