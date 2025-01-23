Дівчина, яка пережила напад ХАМАС, представлятиме Ізраїль на пісенному конкурсі "Євробачення"

Співачка підкорила журі та публіку своїм голосом і несамовитою історією виживання.

Передає УНН із посиланням на Еurovision.tv та The Times of Israel.

Деталі

Юваль Рафаель, який вижила під час атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року, переховуючись серед трупів протягом 8 годин, представлятиме Ізраїль на Євробаченні.

24-річна Рафаель перемогла у реаліті-шоу "HaKokhav HaBa", отримавши найбільшу кількість голосів від суддів і глядачів, і візьме участь у пісенному конкурсі, який відбудеться в Базелі, Швейцарія, у травні 2025 року.

Її пісня буде обрана наступного місяця комісією, скликаною громадським мовником Kan.

Співачка зачарувала журі та глядачів своїм голосом та несамовитою історією виживання.

Юваль Рафаель була з друзями на фестивалі Nova, коли його атакували терористи ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Молода жінка вижила, сховавшись під тілами жертв. Вона 8 годин переховувалася серед мертвих тіл на узбіччі дороги. Юваль досі має осколки в тілі.

Музика - один з найсильніших інгредієнтів у моєму процесі зцілення - сказала Рафаель під час фіналу.

Рафаель повідомила, що хоче виступати в Європі і "розповісти історію моєї країни, про те, що я пережив, про те, що пережили інші".

Нагадаємо

7 жовтня 2023 року група бойовиків ХАМАС напала на територію, що межує з сектором Гази. Тоді було вбито 1200 людей, ще близько 250 стали заручниками.

Молдова не братиме участь у Євробаченні-2025