Молдова не братиме участь у Євробаченні-2025
Київ • УНН
Телеканал Moldova 1 оголосив про відмову від участі в Євробаченні-2025 через зниження суспільного інтересу. Внесок у розмірі €21486 буде перенаправлено на інші проекти.
Директор телеканалу Moldova 1 Корнеліу Дурнеску заявив, що Молдова відмовилася від участі в пісенному конкурсі "Євробачення" у 2025 році. Серед основних причин, зокрема, зниження суспільного інтересу.
Про це повідомляє Newsmaker, пише УНН.
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Рішення було непростим, але необхідним у нинішньому контексті. Національний відбір цього року виявив певні проблеми, зокрема зниження суспільного інтересу і загальної якості пісень і виступів
Також, за його словами, компанія Teleradio-Moldova (TRM) має намір переглянути критерії та методологію національного відбору на "Євробачення".
А внесок за участь у конкурсі, який цього року становив €21486, TRM перенаправить на інші проекти.
Нагадаємо
FIЇNKA стала десятою фіналісткою нацвідбору на Євробачення-2025 за результатами голосування в Дії. Фінал конкурсу можна буде переглянути 8 лютого в застосунку на каналі Суспільне Культура.