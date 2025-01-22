Молдова не братиме участь у Євробаченні-2025

Директор телеканалу Moldova 1 Корнеліу Дурнеску заявив, що Молдова відмовилася від участі в пісенному конкурсі "Євробачення" у 2025 році. Серед основних причин, зокрема, зниження суспільного інтересу.

Про це повідомляє Newsmaker, пише УНН.

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Рішення було непростим, але необхідним у нинішньому контексті. Національний відбір цього року виявив певні проблеми, зокрема зниження суспільного інтересу і загальної якості пісень і виступів - заявив Дурнеску.

Також, за його словами, компанія Teleradio-Moldova (TRM) має намір переглянути критерії та методологію національного відбору на "Євробачення".

А внесок за участь у конкурсі, який цього року становив €21486, TRM перенаправить на інші проекти.

Нагадаємо

FIЇNKA стала десятою фіналісткою нацвідбору на Євробачення-2025 за результатами голосування в Дії. Фінал конкурсу можна буде переглянути 8 лютого в застосунку на каналі Суспільне Культура.