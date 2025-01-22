Молдова не будет участвовать в Евровидении-2025
Киев • УНН
Телеканал Moldova 1 объявил об отказе от участия в Евровидении-2025 из-за снижения общественного интереса. Взнос в размере €21486 будет перенаправлен на другие проекты.
Директор телеканала Moldova 1 Корнелиу Дурнеску заявил, что Молдова отказалась от участия в песенном конкурсе «Евровидение» в 2025 году. Среди основных причин, в частности, снижение общественного интереса.
Об этом сообщает Newsmaker, пишет УНН.
Детали
Решение было непростым, но необходимым в нынешнем контексте. Национальный отбор этого года выявил определенные проблемы, в частности снижение общественного интереса и общего качества песен и выступлений
Также, по его словам, компания Teleradio-Moldova (TRM) намерена пересмотреть критерии и методологию национального отбора на «Евровидение».
А взнос за участие в конкурсе, который в этом году составлял €21486, TRM перенаправит на другие проекты.
Напомним
FIЇNKA стала десятой финалисткой нацотбора на Евровидение-2025 по результатам голосования в Дії. Финал конкурса можно будет посмотреть 8 февраля в приложении на канале Суспільне Культура.