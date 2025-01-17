Українці обрали останнього фіналіста нацвідбору на Євробачення через "Дію"
Київ • УНН
FIЇNKA стала десятою фіналісткою нацвідбору на Євробачення-2025 за результатами голосування в Дії. Фінал конкурсу можна буде переглянути 8 лютого в застосунку на каналі Суспільне Культура.
Виконавицю FIЇNKA обрали десятою фіналісткою нацвідбору на Євробачення-2025 за результатами голосування в "Дії", повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
Понад 260 тисяч українців обрали десяту фіналістку нацвідбору в "Дії". Більшість із вас віддала голоси за виконавицю FIЇNKA, тож саме вона закриває десятку фіналістів цьогорічного нацвідбору
"І до зустрічі на нацвідборі. Уже 8 лютого голосування в "Дії" повернеться, обиратимемо представника України на Євробачення-2025", - вказав віцепрем'єр.
Переглянути фінал нацвідбору, з його слів, можна буде також у застосунку - на каналі Суспільне Культура в Дія.ТV.
Нацвідбір "Євробачення 2025": оголошено 9 фіналістів, ще одного оберуть у "Дії"20.12.24, 16:05 • 16353 перегляди