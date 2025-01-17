Українці обрали останнього фіналіста нацвідбору на Євробачення через "Дію"

Виконавицю FIЇNKA обрали десятою фіналісткою нацвідбору на Євробачення-2025 за результатами голосування в "Дії", повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Понад 260 тисяч українців обрали десяту фіналістку нацвідбору в "Дії". Більшість із вас віддала голоси за виконавицю FIЇNKA, тож саме вона закриває десятку фіналістів цьогорічного нацвідбору