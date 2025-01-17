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Украинцы выбрали последнего финалиста нацотбора на Евровидение через "Дія"

Украинцы выбрали последнего финалиста нацотбора на Евровидение через "Дія"

Киев  •  УНН

 • 5876 просмотра

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FIЇNKA стала десятой финалисткой нацотбора на Евровидение-2025 по результатам голосования в Дії. Финал конкурса можно будет посмотреть 8 февраля в приложении на канале Суспільне Культура.

Исполнительницу FIЇNKA выбрали десятой финалисткой нацотбора на Евровидение-2025 по результатам голосования в "Дія", сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Более 260 тысяч украинцев выбрали десятую финалистку нацотбора в "Дія". Большинство из вас отдали голоса за исполнительницу FIЇNKA, поэтому именно она закрывает десятку финалистов нынешнего нацотбора

- написал Федоров.

"И до встречи на нацотборе. Уже 8 февраля голосование в "Дія" вернется, будем выбирать представителя Украины на Евровидение-2025", - указал вице-премьер.

Посмотреть финал нацотбора, по его словам, можно будет также в приложении - на канале "Суспільне Культура" в "Дія.ТѴ".

Нацотбор "Евровидения 2025": объявлено 9 финалистов, еще одного выберут в "Дії"20.12.24, 16:05 • 16018 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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