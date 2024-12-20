Нацотбор "Евровидения 2025": объявлено 9 финалистов, еще одного выберут в "Дії"
Киев • УНН
Общественное объявило имена 9 финалистов национального отбора на Евровидение-2025. Десятого участника финала выберут украинцы голосованием в «Дії», полный список будет известен до 17 января.
Объявлены имена девяти финалистов национального отбора на "Евровидение 2025". Однако в целом должно быть 10 финалистов. Последнего участника финала украинцы выберут голосованием в "Дії", передает УНН со ссылкой на Суспільне.
По результатам прослушиваний в финал нацотбора вошли:
Future Culture — Waste My Time
KHAYAT — HONOR
KRYLATA — STAY TRUE
MOLODI — my sea
Ziferblat — Bird of pray
Абіє — Дім
ДК Енергетик — Сіль
Маша Кондратенко — No time to cry
Влад Шериф — Wind of change
"Итак, девять финалистов нацотбора 2025 объявлены. Разножанровые и талантливые артисты уже начинают готовиться к выступлению в финале. У вас также будет возможность выбрать финалиста путем голосования в "Дії". Одного из одиннадцати", - прокомментировала музыкальный продюсер нацотбора Тина Кароль.
Когда будут известны все финалисты
Участники длинного списка, которые не попали в финал после прослушиваний, все еще могут попасть в финал.
В январе состоится голосование в приложении "Дія". И тогда выберут 10 финалистов.
Полный список финалистов обнародуют до 17 января 2025 года. Финал нацотбора 2025 состоится 8 февраля в формате телевизионного концерта.
Сейчас, до 23 декабря в "Дії" продолжается голосование за членов жюри финала нацотбора.
В "Дія" запустили голосование за жюри нацотбора на Евровидение-2025: кто среди претендентов16 дек. 2024, 14:19 • 14672 просмотра