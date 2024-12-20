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Нацотбор "Евровидения 2025": объявлено 9 финалистов, еще одного выберут в "Дії"

Нацотбор "Евровидения 2025": объявлено 9 финалистов, еще одного выберут в "Дії"

Киев  •  УНН

 • 7835 просмотра

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Общественное объявило имена 9 финалистов национального отбора на Евровидение-2025. Десятого участника финала выберут украинцы голосованием в «Дії», полный список будет известен до 17 января.

Объявлены имена девяти финалистов национального отбора на "Евровидение 2025". Однако в целом должно быть 10 финалистов. Последнего участника финала украинцы выберут голосованием в "Дії", передает УНН со ссылкой на Суспільне.

По результатам прослушиваний в финал нацотбора вошли:

Future Culture — Waste My Time

KHAYAT — HONOR

KRYLATA — STAY TRUE

MOLODI — my sea

Ziferblat — Bird of pray

Абіє — Дім

ДК Енергетик — Сіль

Маша Кондратенко — No time to cry

Влад Шериф — Wind of change

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"Итак, девять финалистов нацотбора 2025 объявлены. Разножанровые и талантливые артисты уже начинают готовиться к выступлению в финале. У вас также будет возможность выбрать финалиста путем голосования в "Дії". Одного из одиннадцати", - прокомментировала музыкальный продюсер нацотбора Тина Кароль.

Когда будут известны все финалисты

Участники длинного списка, которые не попали в финал после прослушиваний, все еще могут попасть в финал.

В январе состоится голосование в приложении "Дія". И тогда выберут 10 финалистов.

Полный список финалистов обнародуют до 17 января 2025 года. Финал нацотбора 2025 состоится 8 февраля в формате телевизионного концерта.

Сейчас, до 23 декабря в "Дії" продолжается голосование за членов жюри финала нацотбора.

В "Дія" запустили голосование за жюри нацотбора на Евровидение-2025: кто среди претендентов16 дек. 2024, 14:19 • 14672 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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