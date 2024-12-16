В "Дія" запустили голосование за жюри нацотбора на Евровидение-2025: кто среди претендентов
Киев • УНН
В приложении «Дія» стартовало голосование за членов жюри национального отбора на Евровидение-2025. Украинцы могут выбрать одного из 10 кандидатов до 23 декабря, трое победителей войдут в состав жюри.
В приложении "Дія" стартовало голосование за членов жюри национального отбора на Евровидение-2025. Украинцы могут выбрать одного из 10 кандидатов до 23 декабря, трое победителей войдут в состав жюри, сообщили в онлайн-сервисе госуслуг, пишет УНН.
Детали
"Переходите в новый опрос в "Дія" и среди монолитов, мастодонтов, слонов украинской музыки выбирайте жюри Нацотбора-2025. Трое с наибольшим количеством голосов вместе со зрителями будут определять наших представителей на Евровидении в Швейцарии. Выбирайте только одного человека", - отметили в сервисе.
В этом году перечень потенциальных жюри таков:
- Андрей Гуцуляк
- Джамала
- Дмитрий Зезюлин
- Екатерина Павленко
- Олег Псюк
- Анна Свиридова
- Сергей Танчинец
- Катя Царик
- Саша Чемеров
- Дмитрий Шуров
Как голосовать
"Переходите в Сервисы в "Дія" - выбираете Опрос - щелчок, и отдаете голос из глубин певучей украинской души", - рассказали в сервисе.
Для голосования вам должно быть от 14 лет, успеть следует до 10 утра 23 декабря.
Дополнение
В прошлом году за жюри в "Дія", как сообщается, проголосовали 720,8 тысячи украинцев.