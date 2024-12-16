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"еРодина": Минсоц разрабатывает платформу для украинцев за рубежом
14:32 • 20487 просмотра

"еРодина": Минсоц разрабатывает платформу для украинцев за рубежом

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Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
13:29 • 52270 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

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Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
12:28 • 83048 просмотра

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«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
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В "Дія" запустили голосование за жюри нацотбора на Евровидение-2025: кто среди претендентов

В "Дія" запустили голосование за жюри нацотбора на Евровидение-2025: кто среди претендентов

Киев  •  УНН

 • 5903 просмотра

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В приложении «Дія» стартовало голосование за членов жюри национального отбора на Евровидение-2025. Украинцы могут выбрать одного из 10 кандидатов до 23 декабря, трое победителей войдут в состав жюри.

В приложении "Дія" стартовало голосование за членов жюри национального отбора на Евровидение-2025. Украинцы могут выбрать одного из 10 кандидатов до 23 декабря, трое победителей войдут в состав жюри, сообщили в онлайн-сервисе госуслуг, пишет УНН

Детали

"Переходите в новый опрос в "Дія" и среди монолитов, мастодонтов, слонов украинской музыки выбирайте жюри Нацотбора-2025. Трое с наибольшим количеством голосов вместе со зрителями будут определять наших представителей на Евровидении в Швейцарии. Выбирайте только одного человека", - отметили в сервисе.

В этом году перечень потенциальных жюри таков:

- Андрей Гуцуляк

- Джамала

- Дмитрий Зезюлин

- Екатерина Павленко

- Олег Псюк

- Анна Свиридова

- Сергей Танчинец

- Катя Царик

- Саша Чемеров

- Дмитрий Шуров

Как голосовать

"Переходите в Сервисы в "Дія" - выбираете Опрос - щелчок, и отдаете голос из глубин певучей украинской души", - рассказали в сервисе.

Для голосования вам должно быть от 14 лет, успеть следует до 10 утра 23 декабря.

Дополнение

В прошлом году за жюри в "Дія", как сообщается, проголосовали 720,8 тысячи украинцев.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКультура
shveitsariyaШвейцария
ukrainaУкраина