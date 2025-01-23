Девушка, пережившая напад ХАМАС, будет представлять Израиль на песенном конкурсе "Евровидение"
Киев • УНН
24-летняя Юваль Рафаэль будет представлять Израиль на Евровидении-2025 в Швейцарии. Девушка пережила теракт ХАМАСа 7 октября, скрываясь 8 часов под телами погибших на фестивале Nova.
Певица покорила жюри и публику своим голосом и душераздирающей историей выживания.
Передает УНН с ссылкой на Еurovision.tv и The Times of Israel.
Детали
Юваль Рафаэль, который выжил во время атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, скрываясь среди трупов в течение 8 часов, будет представлять Израиль на Евровидении.
24-летняя Рафаэль победила в реалити-шоу "HaKokhav HaBa", получив наибольшее количество голосов от судей и зрителей, и примет участие в песенном конкурсе, который состоится в Базеле, Швейцария, в мае 2025 года.
Ее песня будет выбрана в следующем месяце комиссией, созванной общественным вещателем Kan.
Певица очаровала жюри и зрителей своим голосом и душераздирающей историей выживания.
Юваль Рафаэль была с друзьями на фестивале Nova, когда его атаковали террористы ХАМАС 7 октября 2023 года. Молодая женщина выжила, спрятавшись под телами жертв. Она 8 часов скрывалась среди мертвых тел на обочине дороги. Юваль до сих пор имеет осколки в теле.
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Рафаэль сообщила, что хочет выступать в Европе и "рассказать историю моей страны, о том, что я пережил, о том, что пережили другие".
Напомним,
7 октября 2023 года группа боевиков ХАМАС напала на территорию, граничащую с сектором Газа. Тогда было убито 1200 человек, еще около 250 стали заложниками.
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