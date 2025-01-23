Девушка, пережившая напад ХАМАС, будет представлять Израиль на песенном конкурсе "Евровидение"

Певица покорила жюри и публику своим голосом и душераздирающей историей выживания.

Передает УНН с ссылкой на Еurovision.tv и The Times of Israel.

Детали

Юваль Рафаэль, который выжил во время атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, скрываясь среди трупов в течение 8 часов, будет представлять Израиль на Евровидении.

24-летняя Рафаэль победила в реалити-шоу "HaKokhav HaBa", получив наибольшее количество голосов от судей и зрителей, и примет участие в песенном конкурсе, который состоится в Базеле, Швейцария, в мае 2025 года.

Ее песня будет выбрана в следующем месяце комиссией, созванной общественным вещателем Kan.

Певица очаровала жюри и зрителей своим голосом и душераздирающей историей выживания.

Юваль Рафаэль была с друзьями на фестивале Nova, когда его атаковали террористы ХАМАС 7 октября 2023 года. Молодая женщина выжила, спрятавшись под телами жертв. Она 8 часов скрывалась среди мертвых тел на обочине дороги. Юваль до сих пор имеет осколки в теле.

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