Девушка, пережившая напад ХАМАС, будет представлять Израиль на песенном конкурсе "Евровидение"

ukenru
Эксклюзив
Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть
09:43 • 1230 просмотра

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил
06:26 • 83586 просмотра

Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев считает безосновательным его арест и опроверг утверждение прокурора о возможных рисках (Видео)
22 января, 19:02 • 111300 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев считает безосновательным его арест и опроверг утверждение прокурора о возможных рисках (Видео)

Трамп пригрозил россии новыми санкциями, если она не прекратит войну в Украине
22 января, 16:47 • 116722 просмотра

Трамп пригрозил россии новыми санкциями, если она не прекратит войну в Украине

Эксклюзив
Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения
22 января, 14:12 • 119943 просмотра

Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения

Эксклюзив
Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы
22 января, 11:37 • 119954 просмотра

Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы

Эксклюзив
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
22 января, 11:07 • 146154 просмотра

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Эксклюзив
Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева
22 января, 09:59 • 112017 просмотра

Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев
22 января, 09:49 • 109719 просмотра

Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев

Эксклюзив
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
22 января, 07:26 • 149747 просмотра

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп подписал указ, которым признает хуситов "террористами"

Трамп подписал указ, которым признает хуситов "террористами"

23 января, 00:27 • 84291 просмотра
КНДР потеряла в Курской области рф около тысячи военных

КНДР потеряла в Курской области рф около тысячи военных

23 января, 00:42 • 103813 просмотра
"Укрзализныця" запускает новые ночные поезда из Закарпатья и Прикарпатья во Львов и Киев

"Укрзализныця" запускает новые ночные поезда из Закарпатья и Прикарпатья во Львов и Киев

23 января, 01:06 • 104937 просмотра
Зеленский назвал условия для переговоров с рф

Зеленский назвал условия для переговоров с рф

23 января, 01:46 • 103834 просмотра
россия может напасть на страны НАТО в ближайшие пять лет - Писториус

россия может напасть на страны НАТО в ближайшие пять лет - Писториус

23 января, 03:04 • 102989 просмотра
публикации
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 146154 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 146364 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 149747 просмотра
Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

21 января, 15:39 • 158673 просмотра
"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

21 января, 12:22 • 175365 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

08:12 • 24756 просмотра
Хейли Бибер опровергла слухи о разводе с мужем после "отписки" в Instagram

Хейли Бибер опровергла слухи о разводе с мужем после "отписки" в Instagram

22 января, 16:22 • 104166 просмотра
Принц Гарри получит компенсацию от The Sun за незаконную слежку

Принц Гарри получит компенсацию от The Sun за незаконную слежку

22 января, 15:23 • 104844 просмотра
Netflix повысит цены на подписку в ряде стран после роста количества пользователей

Netflix повысит цены на подписку в ряде стран после роста количества пользователей

22 января, 14:03 • 106201 просмотра
«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

21 января, 11:48 • 146353 просмотра
Актуальное
Девушка, пережившая напад ХАМАС, будет представлять Израиль на песенном конкурсе "Евровидение"

Девушка, пережившая напад ХАМАС, будет представлять Израиль на песенном конкурсе "Евровидение"

Киев  •  УНН

 • 10855 просмотра

Read in English

24-летняя Юваль Рафаэль будет представлять Израиль на Евровидении-2025 в Швейцарии. Девушка пережила теракт ХАМАСа 7 октября, скрываясь 8 часов под телами погибших на фестивале Nova.

Певица покорила жюри и публику своим голосом и душераздирающей историей выживания.

Передает УНН с ссылкой на Еurovision.tv и The Times of Israel.

Детали

Юваль Рафаэль, который выжил во время атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, скрываясь среди трупов в течение 8 часов, будет представлять Израиль на Евровидении.

24-летняя Рафаэль победила в реалити-шоу "HaKokhav HaBa", получив наибольшее количество голосов от судей и зрителей, и примет участие в песенном конкурсе, который состоится в Базеле, Швейцария, в мае 2025 года.

Ее песня будет выбрана в следующем месяце комиссией, созванной общественным вещателем Kan.

Певица очаровала жюри и зрителей своим голосом и душераздирающей историей выживания.

Юваль Рафаэль была с друзьями на фестивале Nova, когда его атаковали террористы ХАМАС 7 октября 2023 года. Молодая женщина выжила, спрятавшись под телами жертв. Она 8 часов скрывалась среди мертвых тел на обочине дороги. Юваль до сих пор имеет осколки в теле.

Музыка - один из самых сильных ингредиентов в моем процессе исцеления

- сказала Рафаэль во время финала.

Рафаэль сообщила, что хочет выступать в Европе и "рассказать историю моей страны, о том, что я пережил, о том, что пережили другие".

Напомним,

7 октября 2023 года группа боевиков ХАМАС напала на территорию, граничащую с сектором Газа. Тогда было убито 1200 человек, еще около 250 стали заложниками.

Молдова не будет участвовать в Евровидении-202522.01.25, 15:12 • 26016 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

КультураНовости Мира
izrailИзраиль
shveitsariyaШвейцария
sektor-hazaСектор Газа
moldovaМолдова

Обратиться по вопросам размещения рекламы