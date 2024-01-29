The New York Times: ХАМАС під час нападу 7 жовтня використовував ізраїльську зброю
Київ • УНН
ХАМАС використовував ізраїльську зброю і нерозірвані боєприпаси, зібрані в Газі, для здійснення атак проти Ізраїлю 7 жовтня, згідно з нещодавнім повідомленням New York Times з посиланням на ізраїльські джерела. Ця зброя спочатку була передана або використовувалася ізраїльськими військовими.
ХАМАС використовував зброю з Ізраїлю під час атаки 7 жовтня. Про це повідомили ізраїльські джерела виданню The New York Times, передає УНН.
Деталі
Зброя, яку Армія оборони Ізраїлю використовувала в боях у секторі Газа протягом 17 років блокади, тепер була застосована проти них самих.
Інформація походить, серед іншого, зі звіту від початку 2023 року, в якому говориться, що тисячі патронів і сотні одиниць зброї та гранат були викрадені з погано охоронюваних ізраїльських військових баз.
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Це також стосуватиметься повторно використаної ізраїльської вибухівки, яка була випущена по сектору Газа з Ізраїлю.
Недетонована артилерія є важливим джерелом вибухівки для ХАМАС
Нещодавні дані розвідки показали, що ХАМАС зміг створити багато своїх ракет і протитанкової зброї з тисяч боєприпасів, які не спрацювали, коли Ізраїль закинув їх у Газу.
Доповнення
Розвіддані, зібрані протягом місяців бойових дій, показали, що подібно до того, як ізраїльська влада неправильно оцінила наміри ХАМАС до 7 жовтня, вона також недооцінила його здатність отримати зброю.
Ізраїльська та американська військова вибухівка дозволила ХАМАС закидати Ізраїль ракетами та вперше проникнути в ізраїльські міста з Гази.
Кількох співробітників ООН підозрюють у причетності до нападу ХАМАС 7 жовтня27.01.24, 06:37 • 31101 перегляд