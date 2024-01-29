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The New York Times: ХАМАС під час нападу 7 жовтня використовував ізраїльську зброю

The New York Times: ХАМАС під час нападу 7 жовтня використовував ізраїльську зброю

Київ • УНН

 • 30166 перегляди

ХАМАС використовував ізраїльську зброю і нерозірвані боєприпаси, зібрані в Газі, для здійснення атак проти Ізраїлю 7 жовтня, згідно з нещодавнім повідомленням New York Times з посиланням на ізраїльські джерела. Ця зброя спочатку була передана або використовувалася ізраїльськими військовими.

ХАМАС використовував зброю з Ізраїлю під час атаки 7 жовтня. Про це повідомили ізраїльські джерела виданню The New York Times, передає УНН.

Деталі

Зброя, яку Армія оборони Ізраїлю використовувала в боях у секторі Газа протягом 17 років блокади, тепер була застосована проти них самих.

Інформація походить, серед іншого, зі звіту від початку 2023 року, в якому говориться, що тисячі патронів і сотні одиниць зброї та гранат були викрадені з погано охоронюваних ізраїльських військових баз.

Ми годуємо наших ворогів власною зброєю

йдеться у звіті, повідомляє New York Times.

Це також стосуватиметься повторно використаної ізраїльської вибухівки, яка була випущена по сектору Газа з Ізраїлю.

Недетонована артилерія є важливим джерелом вибухівки для ХАМАС

сказав колишній заступник начальника вибухонебезпечної групи ізраїльської поліції Майкл Кардаш.

Нещодавні дані розвідки показали, що ХАМАС зміг створити багато своїх ракет і протитанкової зброї з тисяч боєприпасів, які не спрацювали, коли Ізраїль закинув їх у Газу.

Доповнення

Розвіддані, зібрані протягом місяців бойових дій, показали, що подібно до того, як ізраїльська влада неправильно оцінила наміри ХАМАС до 7 жовтня, вона також недооцінила його здатність отримати зброю.

Ізраїльська та американська військова вибухівка дозволила ХАМАС закидати Ізраїль ракетами та вперше проникнути в ізраїльські міста з Гази.

Кількох співробітників ООН підозрюють у причетності до нападу ХАМАС 7 жовтня27.01.24, 06:37 • 31101 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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