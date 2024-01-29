The New York Times: ХАМАС во время нападения 7 октября использовал израильское оружие

ХАМАС использовал оружие из Израиля во время атаки 7 октября. Об этом сообщили израильские источники изданию The New York Times, передает УНН.

Детали

Оружие, которое Армия обороны Израиля использовала в боях в секторе Газа в течение 17 лет блокады, теперь было применено против них самих.

Информация происходит, среди прочего, из отчета от начала 2023 года, в котором говорится, что тысячи патронов и сотни единиц оружия и гранат были похищены из плохо охраняемых израильских военных баз.

Мы кормим наших врагов собственным оружием говорится в отчете, сообщает New York Times.

Это также будет касаться повторно использованной израильской взрывчатки, которая была выпущена по сектору Газа из Израиля.

Недетонированная артиллерия является важным источником взрывчатки для ХАМАС сказал бывший заместитель начальника взрывоопасной группы израильской полиции Майкл Кардаш.

Недавние данные разведки показали, что ХАМАС смог создать много своих ракет и противотанкового оружия из тысяч боеприпасов, которые не сработали, когда Израиль забросил их в Газу.

Дополнение

Разведданные, собранные в течение месяцев боевых действий, показали, что подобно тому, как израильские власти неправильно оценили намерения ХАМАС до 7 октября, они также недооценили его способность получить оружие.

Израильская и американская военная взрывчатка позволила ХАМАС забросать Израиль ракетами и впервые проникнуть в израильские города из Газы.

Нескольких сотрудников ООН подозревают в причастности к нападению ХАМАС 7 октября