The New York Times: ХАМАС во время нападения 7 октября использовал израильское оружие

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  152792 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
26 январь 2024, 13:10  •  223926 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  224373 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  211236 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  244262 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  240036 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  207985 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  208563 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  208494 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  172990 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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Новости по теме

The New York Times: ХАМАС во время нападения 7 октября использовал израильское оружие

ХАМАС использовал израильское оружие и неразорвавшиеся боеприпасы, собранные в Газе, для совершения атак против Израиля 7 октября, согласно недавнему сообщению New York Times со ссылкой на израильские источники. Это оружие изначально было передано или использовалось израильскими военными.

Война •   •  1233 просмотра
The New York Times: ХАМАС во время нападения 7 октября использовал израильское оружие

Financial Times: ЕС накажет Венгрию финансово, если Орбан заблокирует пакет помощи Украине

ЕС рассматривает планы финансового наказания Венгрии, если она продолжит блокирование пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Возможные меры включают ослабление венгерской валюты и подрыв доверия инвесторов, чтобы нанести ущерб ее экономике.

Экономика •   •  2338 просмотра
Financial Times: ЕС накажет Венгрию финансово, если Орбан заблокирует пакет помощи Украине

Глава Пентагона сделал заявление относительно атаки на военных США вблизи границы Иордании и Сирии

Министр обороны США Ллойд Остин пригрозил возмездием за нападение вблизи иорданско-сирийской границы, в результате которого погибли 3 американских военнослужащих, а другие получили ранения. Остин возложил ответственность за нападение на поддерживаемые Ираном ополченцы и заявил, что США дадут ответ в выбранное ими время и в выбранном ими месте.

Новости Мира •   •  3741 просмотра
Глава Пентагона сделал заявление относительно атаки на военных США вблизи границы Иордании и Сирии

Умеров заявил о незапланированных проверках ТЦК и СП

Министерство обороны Украины проводит внезапные проверки территориальных призывных пунктов, выявляя многочисленные нарушения. Министр обороны Умеров поблагодарил силовые ведомства за сотрудничество в исправлении недостатков.

Общество •   •  8285 просмотра
Умеров заявил о незапланированных проверках ТЦК и СП

На фронте погиб актер Ривненского драмтеатра Владимир Фединчук

Владимир Фединчук, актер Ривненского драматического театра, погиб в бою под Михайловкой в Донецкой области 22 января. Он работал в театрах Коломыи и Ривне с 2011 года.

Война •   •  12074 просмотра
На фронте погиб актер Ривненского драмтеатра Владимир Фединчук

В Одесской области мужчина взорвал гранату в доме друга, есть раненые

Мужчина взорвал гранату во время вечеринки в собственном доме в Одесской области, серьезно ранив себя. Полиция нашла на месте происшествия боеприпасы и остатки взрывного устройства и начала расследование.

Криминал и ЧП •   •  10340 просмотра
В Одесской области мужчина взорвал гранату в доме друга, есть раненые

Мир будет "уязвимым", если Путин добьется успеха в Украине - Столтенберг

Глава НАТО предупреждает, что мир будет "уязвимым", если Путин добьется успеха в Украине, и говорит, что авторитарные режимы внимательно следят за ним.

Война •   •  13265 просмотра
Мир будет "уязвимым", если Путин добьется успеха в Украине - Столтенберг

В Черном море - 6 вражеских кораблей с общим залпом 8 "Калибров"

В Черном море остаются шесть кораблей российского флота, в том числе две подводные лодки. Вместе они имеют восемь крылатых ракет "Калибр", готовых к запуску, что представляет постоянную высокую угрозу.

Война •   •  14113 просмотра
В Черном море - 6 вражеских кораблей с общим залпом 8 "Калибров"

В Финляндии состоялись президентские выборы, стало известно, кто прошел во второй тур

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб получил больше всего голосов (27,2%) в первом туре президентских выборов в Финляндии. Во втором туре выборов 11 февраля он встретится с бывшим министром иностранных дел Пеккой Хаависто (25,8% голосов).

Новости Мира •   •  12506 просмотра
В Финляндии состоялись президентские выборы, стало известно, кто прошел во второй тур

На Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными осуществлена DDoS-атака

DDoS-атака на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Украине была осуществлена 28 января с целью ограничить доступ к информации об обмене пленными и сбитых самолетах. Несмотря на препятствия, Штаб продолжает работать над возвращением украинских пленных из России.

Общество •   •  17992 просмотра
На Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными осуществлена DDoS-атака