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Місячне затемнення 14 березня 2025 року: вплив на долю, емоції та глобальні події

Київ • УНН

 • 114562 перегляди

14 березня 2025 року відбудеться місячне затемнення, яке відкриє коридор можливостей для перегляду долі та звільнення від негативу. Цей період вплине на фінанси, медицину та клімат.

Місячне затемнення 14 березня 2025 року: вплив на долю, емоції та глобальні події

14 березня 2025 року о 08:59 за київським часом відбудеться повне місячне затемнення в знаку Діви. З цього моменту відкриється коридор затемнень, який триватиме до сонячного затемнення 29 березня. Цей період завжди дає можливість для перегляду та корекції нашої долі.

На що вплине місячне затемнення - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Вплив місячного затемнення

Місячне затемнення — це своєрідний іспит, який проявляється як через зовнішні події, так і через внутрішні стани. У такі моменти наш психологічний та емоційний стан стає нестабільним, а підсвідомі страхи та тривоги виходять на поверхню. Люди з тонкою психікою можуть відчувати підвищену дратівливість, тривожність і навіть нервові розлади.

Однак цей період також відкриває унікальні можливості: він допомагає звільнитися від психологічних проблем, позбутися шкідливих звичок і закласти позитивні зміни в житті. Це час очищення, переосмислення та підготовки до майбутнього.

Як підготуватися до затемнення?

1. Очистіть простір – наведіть порядок у будинку, позбудьтеся непотрібних речей. Чистота зовнішнього оточення сприяє внутрішній гармонії.

2. Попрацюйте з емоціями – випишіть на папері свої страхи, переживання та образи, а потім спаліть цей лист. Це допоможе символічно звільнитися від накопиченого негативу.

3. Закладайте нові звички – відмова від шкідливих звичок саме в цей період буде найбільш ефективною. Наприклад, якщо ви плануєте кинути палити або змінити режим харчування, почніть це робити зараз.

4. Формуйте позитивні установки – визначте, яким ви хочете бачити своє життя через півроку чи рік, і запишіть це.

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Особливості затемнення та глобальний вплив

Це затемнення буде неймовірно потужним, а його емоційна енергія захлесне не тільки окремих людей, а й увесь світ. Ми вже бачимо, в якій напрузі перебувають суспільство та політики, приймаючи доленосні рішення.

Астрологічно це зумовлено тим, що в момент затемнення:

  • Сонце та Раху (кармічний вузол майбутнього) знаходяться в особливому астрологічному параді планет, разом із ретроградною Венерою та стаціонарним Меркурієм. Це вказує на важливі перегляди у сфері відносин та фінансів.
    • Опозиція Місяця та Кету (вузла минулого) посилює відчуття кармічної розв'язки – це час виходу накопичених проблем на поверхню.
      • Тригон Місяця та Урану дає можливість глобального переродження та звільнення від негативних програм.

        Теми, які активізуються в найближчі півроку

        Вплив цього затемнення відчуватиметься не лише на особистому рівні, а й у світових процесах. Основні напрямки, які будуть переглядатися:

        • Фінансова сфера – можливі зміни в податковій політиці, перегляд пенсійних систем.
          • Медицина та фармацевтика – нові відкриття та розробки, але також можливі сплески епідемій та біологічних загроз.
            • Кліматичні зміни – збільшується ймовірність природних катастроф, пов'язаних з водною стихією. Особливо це актуально напередодні літнього з'єднання Нептуна та Сатурна в знаку Овна, що посилить вплив води на глобальному рівні.

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              Головний висновок

              Місячне затемнення 14 березня – це потужний момент для очищення, усвідомлення та закладання нових життєвих стратегій. Цей період потрібно провести усвідомлено, зберігаючи внутрішній баланс і працюючи над собою. Будь-які зміни, які ми ініціюємо в цей момент, матимуть довгостроковий вплив на майбутнє – не лише наше особисте, а й на долю всього світу.

              Налаштуйтеся на внутрішню гармонію, позбавтеся негативного баласту, і тоді енергії цього затемнення допоможуть вам рухатися вперед із чистими думками та ясними цілями.

              Лілія Подоляк

              Лілія Подоляк

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