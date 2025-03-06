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Повне місячне затемнення збігається з березневим "Черв'ячним Місяцем": у NASA розповіли, чого очікувати

Київ • УНН

 • 25586 перегляди

Повне місячне затемнення відбудеться під час березневого повного місяця, відомого як "Черв'яча Місяць". Затемнення триватиме 65 хвилин, надаючи Місяцю червонувато-коричневий відтінок, видимий з Землі.

Повне місячне затемнення збігається з березневим "Черв'ячним Місяцем": у NASA розповіли, чого очікувати

Повне місячне затемнення відбудеться під час березневої повні, відомої як "Черв'ячний Місяць". Повне затемнення триватиме близько 65 хвилин, надаючи Місяцю червонувато-коричневий відтінок, повідомляє NASA, пише УНН.

Деталі

Наступна повня називається "Черв'ячний Місяць" (Worm Moon). Окрім того, під час цієї повні відбудеться повне місячне затемнення. Місяць буде повним рано вранці в п'ятницю, 14 березня, о 2:55 ранку EDT (9:55 за Києвом), але буде здаватися повним приблизно три дні в цей час, з вечора середи до ранку суботи.

Коли Місяць проходитиме навпроти Сонця, він пройде через тінь Землі, створивши повне затемнення Місяця. Місяць почне входити в часткову тінь у четвер ввечері о 23:57 EDT (6:57 п'ятниці за Києвом), але поступове затемнення Місяця не буде помітним, поки він не почне входити в повну тінь у п'ятницю о 1:09 EDT (8:09 за Києвом). Кругла тінь Землі поступово зміщуватиметься по поверхні Місяця (з нижнього лівого кута в верхній правий), поки Місяць повністю не затіниться, починаючи з 2:26 EDT (9:26 за Києвом). Період повної тіні, або повне затемнення, триватиме близько 65 хвилин, досягнувши найбільшого затемнення о 2:59 EDT (9:59 за Києвом) і закінчившись о 3:31 EDT (10:31 за Києвом). Незважаючи на те, що Місяць буде в повній тіні, він все ще буде видимим. Сяйво всіх сходів і заходів на Землі надасть Місяцю червонувато-коричневий відтінок, іноді називаний "Кривавою Луною" - хоча ця назва також використовується для однієї з повних місяців на початку осені. З 3:31 EDT (10:31 за Києвом) до 4:48 EDT (11:48 за Києвом) Місяць вийде з повної тіні Землі. Місяць знову повністю має бути видимим о 6:00 EDT (13:00 за Києвом), завершивши це затемнення.

Альманах фермерів штату Мен (Maine Farmers' Almanac) почав публікувати індіанські назви повних місяців у 1930-х роках, і тепер ці назви широко відомі та використовуються. Згідно з цим альманахом, племена північного сходу США називали повний місяць у березні Воронячим, Корковим, Саповим, Цукровим або Черв'ячним Місяцем (Crow, Crust, Sap, Sugar, Worm Moon).

Спостерігайте і переосмислюйте: астролог розповіла, про особливості березня під впливом ретроградних Меркурія і Венери01.03.2025, 15:58 • 144341 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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